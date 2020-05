Almeida pone en un aprieto a Casado y Ayuso con su pacto de reconstrucción en Madrid

Publicada el 26/05/2020 a las 06:00

"Los cinco grupos municipales hemos convenido en que sin diálogo es complicado que eso se pueda hacer; el Madrid del futuro se debe construir desde la diferencia y queremos recuperar esa maravillosa ciudad". Quien así hablaba este lunes es José Luis Martínez-Almeida el alcalde de Madrid, del Partido Popular. Escoltado por representantes de PP, PSOE, Ciudadanos, Vox y Más Madrid en el consistorio madrileño, el regidor municipal anunciaba que ese "Madrid del futuro", el Madrid post covid-19, se dibujará entre los grupos con representación política en el Pleno del Ayuntamiento. La idea es que se constituyan cuatro mesas de trabajo sobre cuatro áreas: economía y empleo, área social y vivienda, movilidad sostenible y reordenación urbana y cultura. Por encima de ellas habrá una mesa de "coordinación con portavoces" y se han fijado un mes de plazo para presentar a los madrileños los acuerdos a los que lleguen, que han de ser "por unanimidad".

El alcalde quiso poner en valor la "lealtad" de los representantes del resto de grupos. "Ahora no representamos a quienes nos votaron, sino a los 3.300.000 madrileños. Nos toca estar a la altura y juntos, podremos salir adelante. Será la política de servir a los ciudadanos. Nos hemos dado ese plazo de un mes, tenemos la convicción de que seremos capaces de esta reconstrucción", dijo.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido algo que todavía es impensable en la Comunidad de Madrid, donde también gobierna el PP. Y también lo hace en coalición con Ciudadanos. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso (PP), parece no tener en mente aceptar la oferta del jefe de los socialistas madrileños, Ángel Gabilondo, de sentarse a hablar para un pacto para la reconstrucción de Madrid. En el caso del PP nacional —este desde la oposición—, Pablo Casado insiste en que está dispuesto a llegar a acuerdos con el Gobierno, ahora están centrados en el "pacto Cajal" sobre Sanidad, pero la relación con Pedro Sánchez está muy tocada. Hace una semana, el PP votó en contra de la prórroga del estado de alarma. Y hace tres, se abstuvo. Este mismo lunes, el líder del principal partido de la oposición advirtió de que su grupo parlamentario no se moverá del "no".

"Imponer la ideología de la Moncloa"

La líder del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid desconfía de la mano tendida del Grupo Socialista. "Ustedes no quieren pactar, lo que quieren es imponer y que ideológicamente todo se haga como ustedes quieren desde la Moncloa. Han entendido que el pacto es sumisión. Y yo no me someto a las directrices del poder de la Moncloa por mucho que me echen encima a los periodistas y a todos los medios de comunicación que tienen a su disposición", respondería el pasado 29 de abril en una comparecencia en la Cámara regional.

Gabilondo había hecho su oferta el día 22 de abril, justo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, animase a los partidos políticos a extender los pactos para la reconstrucción a nivel nacional a las comunidades autónomas.

La negativa de Díaz Ayuso a hablar sobre estos pactos ha supuesto un elemento más de fricción con Ciudadanos. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Ciudadanos), no ha ocultado que él si ve con buenos ojos que los partidos se sienten ahora hablar en un contexto como el actual, cuando la pandemia va hacer necesarios acuerdos en materia social, sanitaria y económica. Los Presupuestos de la Comunidad de Madrid están prorrogados.

En este contexto, este lunes, Aguado se ha servido del acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid para mostrar su deseo de que algo similar ocurra pronto a nivel autonómico.

Enhorabuena a todos los grupos municipales de @MADRID. Ese es el camino, sin duda. Espero que pronto podamos hacer lo mismo a nivel autonómico.



Los ciudadanos esperan de nosotros más consenso y menos crispación.



Juntos, somos más fuertes. #VamosMadrid https://t.co/bqqjGnUG18 — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) May 25, 2020

Las múltiples tensiones entre los socios de gobierno en la Comunidad de Madrid han conducido a que, en círculos políticos se agite la idea de Aguado podría llegar a apoyar una moción de censura del PSOE contra Ayuso. Un extremo que, a día de hoy rechazan tanto en el partido naranja como en las filas socialistas. El PSOE madrileño defiende que su prioridad en Madrid ahora es lograr esos pactos para la reconstrucción a los que la presidenta se resiste.

Comiezan las comparecencias en el Congreso

Fue tras una reunión telemática entre Casado y Sánchez cuando el jefe del Ejecutivo accedió a llevar al Congreso las negociaciones para la reedición de unos nuevos Pactos de la Moncloa. Tras varios tropiezos y desencuentros de los grupos, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica arranca este martes en la Cámara Baja con la comparecencia, a las 18:00 horas de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

La comisión está presidida por el socialista Patxi López.



Este lunes, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del Partido Popular, Pablo Casado desinfló las posibilidades de que este órgano parlamentario llegue a grandes acuerdos culpando a Pedro Sánchez de "no dar ninguna importancia a esta comisión". "Tampoco tiene mucho interés que se llegue a ningún pacto. Recordamos que hemos planteado el Pacto Cajal, que esperamos que vea la luz cuanto antes", dijo.

La semana pasada, en una reunión interna con diputados y senadores, Casado les trasladó que su formación no iba a llegar a ningún acuerdo presupuestario con Sánchez. Una de las ideas que plantean desde el Ejecutivo y desde algunos grupos parlamentarios es que en esa comisión de la Cámara baja se sienten las bases para las cuentas públicas de 2021.

En la misma rueda de prensa, el líder del PP anunció una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la de la creación de una "Comisión Especial para la recuperación social y económica de España".

En la solicitud, los conservadores se quejan de que "tras la prórroga del estado de alarma en cuatro ocasiones, el Gobierno presentó un plan de desescalada, cuyos criterios no han sido tan objetivos como hubiera sido deseable". Recuerdan que ya hay una comisión en el Congreso, pero que esta este de "carácter estatal". Pero que, a juicio del PP, "la reconstrucción social y económica de nuestro país sería impensable sin la participación de las comunidades autónomas". "Pretender obviar el un enfoque autonómico de las soluciones a las nefastas consecuencias de la pandemia causada por el covid-19 al margen de la Cámara Territorial de nuestro Estado de las Autonomías, impediría tener una perspectiva imprescindible para la necesaria e imperiosa reconstrucción de nuestro país", puede leerse en el documento.

Las comunidades autónomas que se han adelantado

Hay comunidades autónomas que han recorrido parte del camino de la negociación de los pactos, bien iniciando los primeros contactos o bien constituyendo comisiones. Mientras la Comunidad de Madrid no ha dado todavía un paso en la dirección de acordar con las formaciones con representación parlamentaria, otras como Castilla y León, también gobernada por una coalición PP-Cs, ya han avanzado.

El pasado viernes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acordó con los portavoces de los partidos políticos con representación en las Cortes avanzar en el pacto para la reconstrucción de la Comunidad ante la crisis del covid-19 en base a los cinco ejes establecidos con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca. Se trata, dijo, de "facilitar las cosas a los trabajadores, a las empresas y a las familias de Castilla y León, para lo cual la necesidad de llegar a un acuerdo está por encima de cualquier interés de partido".

El acuerdo se centra en cinco ejes: sanidad, protección social, actividad económica y el empleo, servicios públicos y financiación de la Comunidad tanto a nivel nacional como en la UE.

La izquierda deja la comisión en Andalucía por la presidencia de Vox

Otra de las comunidades autónomas gobernadas bajo la coalición PP-Cs es Andalucía. En la región gobernada por Juanma Moreno, la comisión arrancó este lunes con muy mal pie. Los grupos parlamentarios de PSOE-A y Adelante Andalucía decidieron abandonar los trabajos de la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del covid-19 tras la elección como presidente del parlamentario de Vox Manuel Gavira con el apoyo de PP-A y Ciudadanos (Cs).

Esta comisión fue aprobada en el pasado Pleno de la Cámara andaluza del 6 de mayo con los votos a favor de PP-A, Ciudadanos (Cs), PSOE-A y Adelante Andalucía, mientras que Vox lo hizo en contra. Es decir, que PP y Cs han apostado por que la comisión sea presidida por la extrema derecha, que votó en contra de su creación.



En Castilla-La Mancha, PSOE y Ciudadanos están negociando un pacto para la reconstrucción sin que el PP se haya dado una respuesta definitiva al respecto. Y en la Comunidad Valenciana fue el PP de Isabel Bonig quien el 16 de abril ofreció al presidente Ximo Puig, un presupuesto de legislatura para afrontar la emergencia sanitaria y la crisis económica derivada de la pandemia.

Hasta la fecha, la portavoz parlamentaria del PP asturiano, Teresa Mallada, se ha desmarcado de la propuesta del presidente asturiano, Adrián Barbón (PSOE), sobre los Pactos de Fruela para la reconstrucción de Asturias. El nombre alude a la calle en la que se ubica la sede de la Junta General del Principado, en Oviedo.

En Galicia y en Euskadi, las negociaciones tendrán que aplazarse a después del 12 de julio, fecha en la que se celebrar elecciones autonómicas, las que tuvieron que aplazarse por la pandemia. Estaban previstas para el 5 de abril.

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre