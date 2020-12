El PSOE mantiene su ventaja de más de 30 escaños sobre el PP y la derecha suma ocho diputados gracias al avance de Vox

Publicada el 08/12/2020 a las 20:53 Actualizada el 08/12/2020 a las 20:55

El PSOE ganaría de nuevo las elecciones de celebrarse hoy. Obtendría 122 diputados, dos más que los de las últimas elecciones, en noviembre de 2019. Aventajaría en 33 escaños al principal partido de la oposición, el PP, que ganaría uno hasta los 89. Vox subiría de los 52 a los 59 diputados mientras Unidas Podemos caería de 35 a 27. Ciudadanos mantendría sus 10 asientos en el hemiciclo. Son los principales resultados de la encuesta de SW Demoscopia para infoLibre, con 1.200 entrevistas entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre, en plena validación parlamentaria de los Presupuestos elaborados por el Ejecutivo.



Las formaciones nacionalistas y minoritarias seguirían siendo clave para formar Gobierno: no alcanzan mayoría ni PSOE junto a Podemos ni los partidos escorados a la derecha, a pesar del ascenso de los ultraderechistas. Pese al golpe de la pandemia y las turbulencias socioeconómicas derivadas, la correlación de fuerzas permanece inalterada en la práctica: los partidos de la conocida como foto de Colón suman 158 escaños, más que los 149 de PSOE y Unidas Podemos, pero no les serían suficientes para formar Gobierno.



La muestra ha sido recogida en plena ofensiva de la oposición contra Gobierno por el apoyo de EH Bildu y ERC a los Presupuestos. Sin embargo, el sondeo no refleja un castigo de los votantes a la estrategia de Sánchez para sacar adelante las cuentas. En cuanto a la estimación de voto, un 28,4% de los encuestados se decantan por el partido liderado por Pedro Sánchez: el pasado año, un 28,3% de los españoles optaron por su papeleta. Un 20,7% de los votos serían para el PP (21% el 10N), frente al 17,2% de Vox (15,2% en las últimas elecciones), el 11,1% de Unidas Podemos (13% el 10N) y el 8,4% de Ciudadanos (que sube desde el 6,9% de los últimos comicios).



En cuanto a la intención directa de voto que expresan los encuestados –previos a la denominada cocina estadística, que atribuye los indecisos y depura posibles sesgos de la muestra–, lo más llamativo es que Ciudadanos (6,6%) supera a Unidas Podemos (5,7%). El PSOE tiene un 24,3% de intención directa, el PP se queda en el 15,3% y Vox alcanza el 8,3%.

Las mujeres encuestadas tienden a apoyar más a los partidos tradicionales, PP y PSOE, que a los de nuevo cuño. Las dos formaciones más votadas también obtienen mayor respaldo entre los votantes de más de 75 años y entre los que carecen de estudios. Los entrevistados que se declaran de izquierda muestran una intención de voto mayoritaria por el PSOE (44,5%) muy superior a la de Unidas Podemos (12,9%). Los que se identifican con el centro apuestan casi en paralelo por PP y PSOE. En la derecha, el apoyo a Vox (28,6%) es muy significativo.



Vox sigue bebiendo de PP y Cs



La empresa demoscópica ofrece información sobre la fidelidad de voto y las transferencias entre partidos desde las elecciones del 10 de noviembre. El 70% de los votantes que escogieron al PSOE lo volverían a hacer. En cuanto a los que se decantarían por otra opción, la mayoría (8,1%) votaría en blanco y el 5,8% no pasaría por las urnas. Solo el 1,4% pasaría a apoyar a Unidas Podemos, el otro partido mayoritario dentro del espectro progresista. Sin embargo, la transferencia desde UP hacia el PSOE alcanza un considerable 16,7%: explicando así, en parte, la caída en los sondeos del partido de Iglesias.

En cuanto a Vox, es el partido que más votantes retiene desde el 10N: un 74,2% lo volvería a hacer. Entre los que no repetirían, gana la opción de la abstención (8,6%). Y sigue bebiendo de sus competidores dentro de la derecha: un 7,3% de los que apostaron por el PP cambiaría el sentido de su voto hacia la formación liderada por Santiago Abascal. Ciudadanos, a pesar de los pobres resultados cosechados en la última cita electoral, sigue con una fidelidad muy baja entre sus votantes: solo un 49% los respaldaría en una nueva convocatoria. Un 17% prefiere ahora al PP y un 8% a Abascal. Solo un 2% escogería al PSOE: son clara minoría los progresistas que votaron el 10N a un partido autodenominado de centro como el que ahora encabeza Inés Arrimadas.



El sondeo se elaboró semanas después de la moción de censura al Gobierno encabezada por Vox, que obtuvo el rechazo del resto de la Cámara. Pablo Casado (PP) desveló su no con el discurso más duro que se le recuerda contra la formación ultraderechista: y Abascal, tocado, anticipó un trasvase de apoyos desde la formación conservadora hacia la suya. Los resultados de este trabajo demoscópico muestran que, por el momento, la predicción se ha convertido en realidad.



En cuanto a la probabilidad de voto, Vox es el partido que más rechazo genera: un 62,8% de los encuestados declara que no lo votaría nunca. Unidas Podemos es el segundo partido en cuanto al rechazo, ya que el 56% de los entrevistados contesta que jamás escogerán su papeleta. Al otro lado de la gráfica, un 11% asegura que votará siempre al PSOE, siendo el partido que más apoyos incondicionales obtiene.



Los votantes de UP prefieren a Sánchez de presidente



El 32% de los encuestados declara que preferiría que Pedro Sánchez fuera el próximo presidente del Gobierno, muy por encima de Pablo Casado (11,6%). Pese a que en cuanto a estimación e intención directa los datos de Ciudadanos siguen siendo bajos, los españoles (7,1%) prefieren a Inés Arrimadas como líder del Ejecutivo por encima de Santiago Abascal (6,4%). Solo un 3,4% se decanta por Pablo Iglesias. En cuanto a ese apoyo mayoritario al actual presidente, es superior en las mujeres (35,6%) que en los hombres (29,4%); y destaca entre los votantes con solo los estudios de Primaria finalizados y entre las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado.



Incluso entre los que declaran su intención de apoyar en las urnas a Unidos Podemos, son mayoría los que prefieren a Sánchez de presidente (47,1%) que a Iglesias (37,1%).



De entre los principales partidos políticos, Pedro Sánchez (PSOE) e Inés Arrimadas (Cs) son los más valorados por los españoles, aunque ninguno de ellos llega al 4: obtienen un 3,9 –entre 1 y 10–. Les siguen Pablo Casado (PP), con 3,5 de valoración media, Pablo Iglesias (UP) con un 2,8, y Santiago Abascal (Vox) que es calificado con un 2,4.



Ficha técnica

Técnica: Entrevistas telefónicas (51% móviles y 49% fijos) con cuestionario estructurado.

Tamaño muestral diseñado: 1.200 entrevistas telefónicas distribuidas por cuotas de sexo, edad y estratos de municipios.

Error muestral: 2,79%.

Muestra realizada: 1.237 entrevistas.

Fecha de campo: entre el 26 de noviembre y el 5 de diciembre, ambos incluidos.