Publicada el 15/03/2021 a las 08:18 Actualizada el 15/03/2021 a las 09:36

Continúan los temblores en el tablero político tras el terremoto de la semana pasada. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió este domingo que el próximo 4 de mayo se celebrarán elecciones en la Comunidad de Madrid. El tribunal entiende que la facultad de convocar elecciones queda "válidamente ejercitada desde el momento en que firma [la presidenta Isabel Díaz Ayuso] el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)", según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. La decisión, no obstante, es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Mientras tanto, Ciudadanos reunirá a su Ejecutiva nacional este lunes, después de que el viernes tres de sus diputados murcianos se posicionaran junto al PP para frustrar la moción de censura que habían pactado con el PSOE unas horas antes. La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional se reunirá el lunes a las 9.30 horas para fijar la fecha del debate de la moción de censura.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este lunes:

09.35. Cantó pedirá responsabilidades a la Ejecutiva de Cs, descarta su marcha al PP y apuesta por "pelear hasta el final". El coordinador de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, ha asegurado que pedirá responsabilidades a la Ejecutiva de su partido este lunes, al tiempo que ha descartado su marcha al Partido Popular. Según ha explicado, apuesta por "recomponer" el partido, "pelear hasta el final" y conseguir que Cs "salga a flote". En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Cantó ha criticado la estrategia "bochornosamente torpe" que su formación llevó a cabo en la Región de Murcia, por la que exigirá explicaciones. "Y si vemos que son conscientes o no de lo mal que se hizo o todo, habrá que tomar una serie de medidas u otras", ha sostenido. En esta línea, el dirigente 'naranja' ha señalado que hay que "asumir amplias responsabilidades con todo lo que se ha hecho" en el último mes. "Yo ya lo dije en la última Ejecutiva y no se me hizo caso", ha aseverado, recordando que el balance del mes ha dejado a Cs como "fuerza residual en Cataluña" y con la posibilidad de "desaparecer en Madrid".

09.15. Hervías descarta "entrar en descalificaciones" con Cs y descarta su implicación en el fracaso de la moción de Murcia. El hasta ahora senador de Ciudadanos y exsecretario de Organización del partido durante la etapa de Albert Rivera, Fran Hervías, ha descartado este lunes "bajar al barro" y "entrar en descalificaciones" con sus "antiguos compañeros" de Ciudadanos después que desde la formación naranja hayan criticado su falta de "dignidad". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Hervías ha lamentado que Cs quiera "convertir la política en peleas de barro" y ha descartado su implicación en el fracaso de la moción de censura de Murcia, después de que tres diputados disidentes de la formación naranja se integrasen en el PP, provocando así que decayese. "Es totalmente falso, es evidente que en las noticias hay muchas 'fake news'", ha sostenido Hervías, que ha rechazado entrar a "jugar" a averiguar "quien son los Reyes Magos". En esta línea, el exdirigente de Cs ha dejado claro que la operación en la Región fue pilotada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea. "Es bastante triste que se den falsedades en ese tema en Murcia. La pregunta tiene que ser por qué en plena pandemia hay que hacer mociones de censura, crear inestabilidad política con cinco millones de desempleados, por qué nos ponemos a jugar a las sillas. Eso es lo que nos tenemos que preguntar", ha sostenido.

DIRECTO | @FranHervias, en @LasMananas_rne tras su salida de @CiudadanosCs para incorporarse a las filas @populares:



"He decidido dejar un partido como Cs, que ayudé a consolidar, porque a día de hoy se ha convertido en muleta del sanchismo".



▶ https://t.co/VpdF0Py3mI pic.twitter.com/VUmdnxq90q — Radio Nacional (@rne) March 15, 2021

07.15. Ayuso ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid pero necesitaría a Ciudadanos para gobernar. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ganaría las próximas elecciones autonómicas del 4 de mayo pero necesitaría sumar los escaños de Vox y, al menos, la abstención de Ciudadanos, según una encuesta de NC Report para el diario La Razón. En concreto, la candidata del PP conseguiría 46 escaños en la Asamblea de Madrid, es decir, sumaría 16 a los 30 representantes actuales, mientras que el PSOE lograría 38 diputados, uno más que su resultado de 2019. Según el sondeo, Vox se convertiría en la tercera fuerza parlamentaria con 19 escaños y Más Madrid bajaría dos, quedándose con 18 representantes en la Asamblea regional. En este sentido, Ciudadanos perdería 18, quedándose únicamente con 8 diputados y Unidas Podemos-IU mantendría sus 7 representantes actuales. Así, el PP necesitaría sumar a Vox y, al menos, lograr la abstención de Ciudadanos para poder gobernar, que tendría la llave de la gobernabilidad en la Comunidad de Madrid. La mayoría absoluta en el Parlamento regional está en 69 escaños.

07.00. Cuadrado (Cs) interpondrá una querella contra una de las diputadas tránsfugas de Murcia por decir que le coaccionó para la moción. El vicesecretario general de Ciudadanos (Cs), Carlos Cuadrado, ha asegurado este domingo que interpondrá una querella contra la diputada Valle Miguélez, y nueva consejera en el gobierno de la Región de Murcia, tras decir que fue coaccionada por el propio Cuadrado para firmar la moción de censura con el PSOE para desbancar al presidente murciano, Fernando López Miras. En un escrito de alegaciones, que recoge 'El Mundo', por el expediente disciplinario que le ha abierto Ciudadanos tras renunciar a apoyar la moción de censura tras firmarla, ha explicado que fue "engañada" y "coaccionada" por el dirigente de Cs. Según su versión, Cuadrado les dijo que "el PP convocaría elecciones en 48 horas y desapareceríamos". Valle Miguélez ha sustituido a la coordinadora autonómica del partido, Ana Martínez Vidal, como consejera de Empresa, Industria y Portavocía en el gobierno de Murcia.