La marcha al grupo mixto de una diputada 'naranja' en Castilla y León pone en alerta al PP y Cs ante la moción de censura del PSOE

Publicada el 20/03/2021 a las 12:10 Actualizada el 20/03/2021 a las 12:53

La marcha al grupo mixto de la procuradora de Ciudadanos por Salamanca, María Montero Carrasco, ha puesto en alerta al PP y a la formación naranja ya que este lunes las Cortes de Castilla y León acogerán el debate de la primera moción de censura que se presenta a un Gobierno de la comunidad. Presentada por el PSOE, tendrá como gran protagonista a Luis Tudanca, el candidato socialista, que busca "sacar" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y a su vicepresidente, Francisco Igea (Cs), del Ejecutivo. Pero también serán "determinantes" los votos de los ahora once diputados naranjas.

A través de un comunicado remitido a lo medios, Montero Carrasco ha explicado deja su grupo tras "una profunda reflexión" y en "un ejercicio de honestidad" con las personas que le votaron en mayo de 2019 a las y a las que representa, y cree que esta decisión "es lo mejor para el presente y el futuro de Castilla y León". "Me voy de un grupo sin liderazgo, en el que no existe el trabajo en equipo, en el que unos pocos deciden por todos y con continuos cambios de opinión respecto de las decisiones políticas, algunas de gran trascendencia respecto del futuro de la comunidad", ha aseverado Montero, quien pasará al grupo No Adscrito de las Cortes regionales.

Tras este movimiento, Ciudadanos ha solicitado este viernes al Ministerio de Política Territorial y Función Pública una reunión urgente del Pacto Anti-Transfuguismo. Según ha informado el partido de Inés Arrimadas en una nota de prensa, recogida por Europa Press, pretenden frenar de inmediato "la degradación democrática de las instituciones" y manifiestan que "jamás" participarán en la "compra de voluntades y presiones que sustentan el transfuguismo".

El PSOE necesita cuatro votos

La salida de Montero Carrasco se ha producido a 72 horas del inicio de una sesión para debatir una moción de censura que el PSOE registró en las Cortes el pasado 10 de marzo, día en el que los socialistas, junto a Cs, presentaron una iniciativa en el mismo sentido en la Comunidad de Murcia e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Madrid, disolvió la Asamblea y decidió convocar elecciones para evitar un movimiento similar.

No obstante, la idea de una moción de censura empezó a escucharse en boca de la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, el pasado 22 de febrero, día en el que la socialista se refirió, por primera vez, a que no se descartaba esta opción debido a la existencias de "motivos objetivos y gravísimos" y después de que, a su juicio, se hubieran "volado todos los consensos sobre los que se construyó la Comunidad autónoma". Desde ese día, el PSOE comenzó a hacer un llamamiento a la responsabilidad de Ciudadanos, partido que actualmente gobierna en coalición con el PP, ya que su apoyo es necesario para que Tudanca pueda llegar al Palacio de la Asunción, sede del Gobierno autonómico.

Y es que los socialistas, con 35 procuradores y la formación más votada en las elecciones de mayo de 2019, necesitarían el apoyo de, al menos, otros seis escaños, dos de ellos serían los de Podemos, cuyo portavoz, Pablo Fernández, ya ha garantizado su respaldo y los cuatro restantes, a la espera de lo que vote el procurador de Por Ávila, el de UPL y la procuradora no adscrita María Montero, deberían salir de la formación naranja.

Aunque desde el partido liderado por Luis Tudanca se ha reiterado en diferentes ocasiones que se barajaban otros tiempos para presentar esta moción de censura, los acontecimientos nacionales del pasado 10 de marzo y la posibilidad de que Mañueco actuara como Ayuso y convocara elecciones en Castilla y León precipitaron la decisión de los socialistas. Desde ese día Luis Tudanca ha defendido que existen negociaciones con Ciudadanos, sin embargo, los procuradores de la formación naranja en Castilla y León han asegurado que votarán en contra de la moción de censura, una unidad de acción que escenificaron en una rueda de prensa ofrecida por todos ellos el pasado 12 de marzo. No obstante, una semana después, este mismo viernes, la procuradora de Ciudadanos por Salamanca María Montero decidía dejar el Grupo, aunque no su escaño.

Las muestras de unión entre PP y Cs también se evidenciaron el lunes 11 de marzo, cuando el presidente y el vicepresidente de la Junta comparecieron de forma conjunta para defender la unidad y "solidez" del Gobierno autonómico. Asimismo, estaba prevista la visita a Castilla y León de la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aunque se suspendió por la reunión de Ejecutiva Nacional de la formación que analizó la decisión de los tres diputados de Murcia que rompieron el acuerdo con el PSOE sobre la moción de censura y decidieron finalmente mantener su apoyo al gobierno del PP.