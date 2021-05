Ione Belarra presenta su candidatura a la Secretaría General de Podemos

Publicada el 12/05/2021 a las 10:05 Actualizada el 12/05/2021 a las 10:23

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles a primera hora que presenta su candidatura a la Secretaría General de Podemos "después de reflexionar con compañeros y compañeras", con lo que buscará relevar al hasta ahora líder de la formación, Pablo Iglesias. A través de un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Belarra ha asegurado que necesitan "el Podemos más fuerte posible para conseguir" que la actual vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "sea la primera mujer presidenta del Gobierno".

Tal y como adelantó infoLibre hace una semana, Belarra es la persona que se dispone a suceder al histórico líder de la izquierda española al frente de sus responsabilidades orgánicas en la secretaría general. La nueva responsabilidad de Belarra conviviría con el liderazgo al frente de la parte de Unidas Podemos en el Gobierno de Yolanda Díaz, a quien Iglesias ya ha señalado como candidata a las próximas generales sin que ella haya confirmado aún su predisposición para tal encargo.

Después de reflexionar con compañeros y compañeras he decidido presentar mi candidatura a la Secretaría General de Podemos.



Necesitamos el Podemos más fuerte posible para conseguir que Yolanda Díaz sea la primera mujer presidenta del Gobierno.https://t.co/KBN2XJrOpE — Ione Belarra (@ionebelarra) May 12, 2021

En una entrevista en eldiario.es, la primera tras el anuncio, Belarra ha dicho que "es pronto para saber si habrá más candidaturas o no" aunque, a su juicio, "hay posibilidades de sobra" para que otro inscrito dé el paso. Con todo, la ministra ha mostrado su confianza en que su candidatura sea la elegida. "Hay compañeros y compañeras enormemente valiosos en Podemos, especialmente dentro de la dirección. Lo he comentado con todos ellos para saber si podían respaldar mi candidatura, pero lo más importante es que vamos a una etapa mucho más coral, en la que ya no hay un solo liderazgo dentro del espacio de Unidas Podemos", ha respondido, tras ser preguntada sobre su candidatura.

Eso sí, la dirigente de la formación morada ha sugerido que contará con "el grueso del equipo que salió elegido" en la Asamblea de 2020. "Es pronto, pero sí que puedo adelantar que el actual equipo funciona muy bien", ha señalado, dejando claro que la actual dirección "tiene que seguir continuando en esta nueva etapa".

Hará "todo lo que esté en su mano" para que Díaz sea candidata

Preguntada sobre si se plantearía la vuelta o la alianza con exdirigentes como Íñigo Errejón, Teresa Rodríguez o Xavi Domènech, Belarra ha sostenido que "a partir de ahora" el foco "tiene que estar en los militantes". "Tú has señalado militantes con nombres propios, famosos. Pero hay miles", ha añadido.

Tras ser cuestionada por la posibilidad de que Yolanda Díaz no acepte ser la candidata de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Belarra ha explicado que hará "todo lo que esté" en su mano para que lo haga. "Yo es que creo que a Yolanda la ha elegido la gente", ha sostenido.

El paso delante de Belarra supone seguir una de las líneas marcadas por Iglesias, que en diversas ocasiones había apuntado que se debían dar paso a nuevos liderazgos y entendía, en el caso de su formación, que éste tenía que ser femenino. De momento, la ministra es la única que se postula y su figura es bien recibida en las esferas de Podemos. Belarra es afín al secretario general saliente, supone una opción continuista con la línea política llevada hasta el momento conoce al detalle una organización en la que ha tenido un papel destacado en todos los ámbitos (orgánico, parlamentario y ahora en el Ejecutivo) y también tiene gran afinidad con otras dirigentes destacadas: las ministras Irene Montero y Yolanda Díaz.