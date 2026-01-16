Lo de la vivienda, perdonen que insista

La plana mayor del Ejecutivo arrancó la semana mirando obras. Una demolición, ¿a quién no le va a gustar? Veinte años para mover tres máquinas: ciudadanos al borde del desahucio agradecen la celeridad de las administraciones involucradas. Extrañamente, en el plantel de políticos con casco y chalequito, ningún representante autonómico o local. Estaba, eso sí, el ministro Bolaños, porque —según ha trascendido— es vecino. Cáspita.

Para terminar de dar lustre al arranque de la ansiada Operación Campamento, el presidente del Gobierno anunció una nueva y revolucionaria medida destinada a paliar la crisis de vivienda que atenaza al país: más pasta para los caseros. ¿Otro bono? ¡Qué va! Esta vez, el aguinaldo viene como exención fiscal. Atienda, amigo rentista: usted puede ahorrarse el cien por cien del IRPF sin bajarle un chavo al inquilino. Premio para los que atraquen sin excederse: vampirismo sí, pero sin subidas.

"Algo es algo", declaran los burgueses prudentes. "Sería peor si gobernase la derecha". ¿En serio? ¿Cómo? La alegría del photocall con complementos duró un tris en el Consejo de Ministros: los pobres socialistas no habían terminado de doblar el reflectante cuando, ¡chas!, tribuna en El País. Los de Sumar quieren prorrogar los contratos, habrase visto. ¡Bolcheviques! "La están buscando", le anunció la otra mañana Alsina a Isabel Rodríguez. "No me van a encontrar", respondió, ufana, la ministra.

Rodríguez (que un día pide caridad a los caseros y al otro advierte de que los camareros que sirven espetos tienen que dormir en algún lado) aseguró —con tono asertivo y proclamas grandilocuentes— que la Ley de Vivienda está dando resultados chiripitiflaúticos (lástima que se esté aplicando residualmente) y que el Gobierno está esforzándose muchísimo para que nuestros compatriotas tengan un techo bajo el que caerse muertos. Y que lo bueno tarda en llegar, so ansiosos. "Lo que pretendo con esta medida es que los precios de los alquileres no se coman las rentas de las familias". Diez años llevan disparándose los precios, el Gobierno, casi ocho: despacito y buena letra. Para 2045, brotes verdes.

De puro cabreo, me puse a mirar datos para terminar de envenenarme. ¡El parque público de vivienda crece a un ritmo nunca visto! ¿El incremento? Algo más del uno por ciento. Cuando pasas del coma a la tetraplejia es verdad que algo ganas. Por suerte, una noticia interrumpió mis pesquisas antes de que me reventase la úlcera. Consumo empezará a multar a los portales que ofrezcan viviendas en zonas tensionadas por encima del precio fijado por la ley. Bustinduy adelanta de nuevo por la izquierda al célebre partido de los derechos y los bienes de mercado.

Miren, si con esa tartana (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) se puede torpedear el alquiler turístico, el de temporada, los contratos fraudulentos y los trágalas de las inmobiliarias, imaginen lo que podría hacerse con un ministerio de verdad. Ya conocen la cantinela: situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. En este caso, ni siquiera. Bastaría con garantizar los derechos fundamentales por encima del ánimo de lucro. Luego llegarán las elecciones, vendrán los cataclismos y los politólogos más afilados del estuche tratarán de explicarse cómo se jodió el Perú. Puede que, simplemente, el personal se haya cansado de hacer mudanzas, de empobrecerse y de que lo único permanente sea la incertidumbre mientras escucha por la radio, entre fanfarrias y alharacas, nueva ristra de desgravaciones para propietarios amables.