'ELA: cuando sobrevivir depende del dinero', por Elena Reinés

La ELA no espera. Y las ayudas tampoco deberían hacerlo.

Miguel convive con una enfermedad que exige cuidados constantes, una "UCI en casa" y un coste económico difícil de asumir para muchas familias. La ley ELA fue recibida como un avance histórico, pero su aplicación sigue dependiendo de cada comunidad autónoma. "Mientras algunas regiones dan las ayudas íntegras o incluso las amplían, como es el caso de Cataluña, Madrid reduce la cuantía según ingresos y prestaciones previas, hasta en un 40%", explica Reinés.

"Porque cuando escuchas a alguien con ELA hablar de su vida, entiendes que esto no va de ideología. Va de dignidad (...). Y ahora mismo en Madrid hay demasiadas familias luchando contra la ELA y contra el sistema al mismo tiempo".