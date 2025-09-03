Dicen ‘humillación’ y es antipolítica

Cuando se decide volar la conversación nacional por los aires es difícil hablar de casi nada. La reunión de Salvador Illa y Carles Puigdemont es una de tantas metáforas. Las hay más dolorosas e igualmente deliberadas. Los diez años de la muerte en la orilla del pequeño Aylan queda sepultado por Vox llamando a hundir el Open Arms, símbolo y salvador de tantos Aylanes. El derecho humanitario de la acogida de menores se discute en términos de devolución cual paquetes de mensajería despojados de toda humanidad y derechos. O salta Feijóo uniendo inseguridad y migraciones. Hay unos incendios salvajes y solo quieren hablar de quién paga la factura del avión que apaga el fuego. La quita de la deuda “aunque les beneficie”, dice Miguel Tellado sobre las trece comunidades del PP, más de lo mismo. Se carga contra la ley de Vivienda para no aplicarla. La oposición frontal manda. Aplastar el debate es destruir la convivencia. La irresponsabilidad y la asimetría sabemos de dónde viene.

Salvador Illa no es quien ha dado protagonismo a Carles Puigdemont. Ni le pone una alfombra roja, ni rinde pleitesía. Ni humillación al Estado, ni rendición. No es un mandado, ni un indepe. Los términos delatan a quien los usa. Porque de esta cruzada se ha bajado antes al que llaman ‘el prófugo’ que el PP. Hay varios triunfos para los no independentistas en el detalle de la reunión. Primero, el encuentro en sí. Porque si Illa reconoce a Puigdemont con el diálogo, su adversario político y presidente del principal partido de la oposición en el Parlament hace lo mismo.

En la guerra de banderas, Junts ha pasado de colocar una fotografía de tamaño descomunal del 1-O en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez a quitarlas todas por falta de acuerdo. El 1-O sucedió con Rajoy, la retirada de banderas con Illa. En Catalunya radio, los procesistas criticaban a Puigdemont por “pasar a formar parte del pesebre español”. Y si repasamos sus mensajes en X, va de las “trincheras y obligación de defender a Cataluña, como ha ocurrido desde los Borbones" (escrito en el verano de 2023) a agradecer la “amabilidad” de una conversación que “habría tenido que producirse hace muchos meses”. Puigdemont en modo Adolfo Suárez.

El intercambio de opiniones entre Illa y Puigdemont solo puede mejorar el ambiente político

El expresident es el elefante en la habitación catalana y nacional desde su fuga. También lo fue en el Europarlamento y lo es en el Supremo. Hay mucho de revancha judicial contra Pedro Sánchez que respira por la herida del procés y sus indultos. En lo político, Puigdemont despierta tan poca sintonía en la izquierda como las consignas de su portavoz Miriam Nogueras. Defensa de la identidad y el independentismo unido a la corriente anti migratoria en su competición con Alianza Catalana. Pero el intercambio de opiniones entre Illa y Puigdemont solo puede mejorar el ambiente político. Junts es un partido de gobierno con dos almas. El rescoldo independentista de quién lideró el procés y el Puigdemont del apretón de manos.

El líder de Junts paga un precio por el encuentro ante su vertiente independentista. Apuntala al PSOE/PSC a pocos días de la Diada. Y elige escuchar el ala posconvergente de la normalización. Es decir, hace política. Y con esta, sus cesiones. Hay mucho camino hecho para llegar a ese apretón de manos que tanto solivianta. El PP sigue atrapado en el PP del 23 de julio. Aislado en el Congreso y torpedeando toda relación con el otro salvo VOX. No votar ninguna iniciativa del ejecutivo le ha llevado a triturar su capacidad de diálogo. Han elegido ganar las batallas de los jueces. Cuesta debatir con el PP sobre Cataluña tanto como de inmigración, reparto de menores o cambio climático. Está dejando su papel de oposición y gobierno en manos de los informes de la UCO como dejó el Procés en manos de los jueces.