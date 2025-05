Naufragio del apocalipsis

El caos, como tantas sensaciones, no es fácil de contagiar si no es real. Si además se pretende alertar de un “colapso generalizado” y la vida sigue… cuesta más todavía. La estrategia del apocalipsis gubernamental de la dupla PP/VOX no ha pasado del rifirrafe de la doble comparecencia de Pedro Sánchez. Aún con dos crisis encadenadas, del apagón a los trenes, y a falta del por qué nos fuimos a negro, la obsesión por la hipérbole dejó el campo libre a Pedro Sánchez para entrar de lleno en el modelo energético y esquivar el tema de marras.

Estaba previsto que la comparecencia de Sánchez no diera más detalles sobre las causas del gran apagón. Fundamentalmente porque la respuesta del Gobierno está atada a los técnicos e irá despacio. La sensación de que pueda o no volver a ocurrir pasa por rellenar ese hueco. Se han despejado dudas, pero pocas. Entre ellas, los tiempos. Mínimo tres meses para enviar un informe a Bruselas y otros seis meses para que desde Europa se haga un diagnóstico. Ninguna de las investigaciones abiertas, al menos seis entre nacionales y comunitarias, irá más rápido porque todas tiran de los 740 millones de datos.

El Ejecutivo ha decidido pagar ese precio a defender una hipótesis que no avalen esos informes. Solo se la juega con una afirmación que es también defensa del propio modelo. No es culpa de las renovables porque no se puede explicar una anomalía con un hecho frecuente. Ese mix con superávit verde se da muchos días e incluso llega al 100% de energía verde. Sin saber la causa original del fallo, tampoco se puede decidir diversificar las fuentes o reforzar el sistema. Y como el PP tampoco ha sido capaz de concretar los once avisos, en el fact check la ventaja es para Sara Aagesen. Desde el ministerio señalan que avisos son los que recibió Mazón antes de la dana y no las 148 recomendaciones del informe de Red Eléctrica de 2024, entre ellas, reforzar el mix con renovables, pero también una vaga recomendación sobre prevenir la corrupción o que la cúpula directiva sufra un accidente en un avión.

La defensa de las nucleares que está haciendo Feijóo responde más al beneficio de las eléctricas que al interés público

El PP sabe que no se ha producido el apagón por la escasez de nucleares, pero vio la oportunidad de reabrir el tema cuando todavía no había vuelto la luz. Como explicaba Politico.eu, el diario más influyente de Bruselas, “expertos y funcionarios de la UE se esforzaron por no culpar a las renovables del incidente y se negaron a especular sobre el asunto. Esto no impidió que el partido de ultraderecha español aprovechara el apagón para intensificar su campaña contra los planes de transición energética del Gobierno”. Lo hizo Vox y por delante el PP.

Así que sin más detalles y las cartas de PP y Vox boca arriba, Sánchez ha ido al grano con las nucleares. Ya lo hizo a las veinticuatro horas del apagón. El Gobierno hubiera preferido no reabrir el tema ya desde enero, cuando el PP lo colocó en primera línea de su plan energético y los lobbies y las eléctricas apretaron. Una vez abierto en canal por varios frentes, se ha metido de lleno sin titubeos. Si quieren extender el plazo, que hagan una propuesta donde pague quien hace el negocio. En el modelo nucleares o verdes no tiene sentido desangrarse en una inversión millonaria del Estado cuando las energías limpias están desplegadas y tanto bien han hecho a la factura de la luz. Es más sostenible reforzarlo que cambiarlo por centrales eléctricas.

El PP no se queja cuando les llaman defensores de los intereses de las nucleares. Pero si no quieren que Gabriel Rufián les acuse de “mercenarios”, les falta explicar quién pretenden que pague la factura de las centrales, en qué condiciones un calendario cerrado por las empresas debe reabrirse, por qué es bueno promover la energía nuclear y depender de China y Rusia para enriquecer el uranio o por qué es mejor apostar por la nuclear cuando necesita agua (un bien escaso) y el presupuesto del almacenaje de residuos hipoteca a las futuras generaciones de por vida. Tampoco han respondido a las preguntas clave de seguridad o por qué nos beneficia como país priorizar el modelo Chernóbil. La defensa de las nucleares que está haciendo Feijóo responde más al beneficio de las eléctricas que al interés público. Es más, el líder del PP todavía no ha explicado por qué defendió el 100% de energía renovable para Galicia y ha dado un volantazo de los que tanto critica.

La vida y aprovechamiento de las nucleares tiene un debate serio y se está extendiendo por Europa. Incluso los partidos verdes prefieren la nuclear al carbón que asfixia el planeta. Pero si se habla de extender las cinco centrales actuales, sus defensores tienen que explicar bien quién lo paga.