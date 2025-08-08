"Así no se puede dormir, me voy a hacer un hueco en la nevera": la ola de calor en los memes de la semana

Las altas temperaturas están llevando al límite a gran parte de la población, es casi imposible escapar del calor y eso está dominando la conversación en la prensa, las redes y las calles.

Si no tienes la playa, el río o una piscina cerca para poder refrescarte al menos esperamos poder sacarte una sonrisa con las ocurrencias más divertidas de los creadores en redes, porque cada uno se enfrenta a la ola de calor como puede y nosotros hemos optado por hacerlo a golpe de meme recopilando los mejores en este tuitómetro de la semana. "Así no se puede dormir. Me voy a hacer un hueco en la nevera", se resigna @NanyNanusky, "Cuándo en la oficina preguntan quién es el encargado del aire acondicionado...YO", se mofa @jcarlos2001 ilustrando el tuit con una imagen de Jack Nicholson congelado en la nieve en la película El resplandor.

El líder del Partido Popular no consigue escapar de los memes. Cada vez que hace una aparición pública acaba recibiendo una buena ración de mofas en redes. La última, en la Fiesta del Albariño de Cambados a la que acudió con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. Todo sucedió cuando subió al atril para intentar corregir aquello de "las vacaciones están sobrevaloradas". Una frase que copó todos los titulares hace tan solo unos días. Lejos de corregirse, se justificó diciendo que "era una broma", pero que la gente no lo había entendido. Ojo que los dardos no apuntaron solo a esas declaraciones. El atuendo elegido, tradicional de la fiesta, recordaba a las capas que llevan los protagonistas de las películas de Harry Potter y esto sirvió para encender la bombilla de los usuarios más creativos que se lanzaron a poner nuevos nombres a las famosas películas del joven mago, ahora con Feijóo en el papel del "niño que sobrevivió".

Por último, que el PP y Vox hayan prohibido a los musulmanes celebrar públicamente sus fiestas en Jumilla también ha sido motivo de indignación. "A mí me parece bien que en Jumilla prohíban festividades musulmanas en centros públicos. Espero que prohíban también ocupar las calles a las procesiones de Semana Santa", critica @Supel_Laton, "De Torre Pacheco a Jumilla, el mismo odio, la misma xenofobia, el mismo racismo", expone @Cidpedrosanchez

-Exigimos a Pedro Sánchez que cumpla la ley. La Constitución es sagrada. -Sr. Tellado, la Constitución garantiza la libertad de culto y mire lo de Jumilla. -Ups...



[image or embed] — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 8 de agosto de 2025, 9:54

Hasta aquí los mejores memes de la semana. No te pierdas el próximo tuitómetro, prometemos que te ayudará a empezar el fin de semana de buen humor.