"Ojo cuidao con dejar suelto a Boris Johnson por el Prado", la Cumbre de la OTAN en Madrid en memes

La Cumbre de la OTAN, además de para señalar como principal amenaza a Rusia, a Putin como enemigo número uno y colapsar medio medio Madrid, nos ha dejado un repertorio de memes dignos de ser recogidos en un Tuitómetro.

Durante la última jornada el rey de las mofas ha sido el primer ministro británico Boris Johnson, quien ha protagonizado algunas de las creatividades más graciosas de los tuiteros, tras su espontánea visita por el Museo del Prado, con motivo de la cena celebrada allí la pasada noche. @MrScar__ ironiza sobre lo que estaría diciendo mientras contemplaba las obras "Ese me lo envolvéis que me lo llevo al British" o @niporwifi que valora el riesgo de dejar solo al primer ministro andando por la pinacoteca: "Boris Johnson paseando solo en una sala del Museo del Prado. Desde la Guerra Civil no había un peligro similar para el patrimonio histórico español".

Pero si hay que elegir, quizá el tuit viral de @pdrsnche con el meme protagonizado por Ursula von der Leyen y Pedro Sánchez, está en el top de los más graciosos de estos días. Esa mirada de reojo durante la foto de la Presidenta de la Comisión Europea al presidente español ha articulado la conversación en Twitter que no ha pasado por alto este hecho, llegando a más de 3.200 retweets y más de 29.100 me gusta.

¿Cuál es tu favorito de la Cumbre de la OTAN en Madrid?

Boris Johnson paseando solo en una sala del Museo del Prado. Desde la Guerra Civil no había un peligro similar para el patrimonio histórico español. pic.twitter.com/k5WgzZLE3t — NIPORWIFI © (@niporwifi) 29 de junio de 2022

-¿A qué venía yo a la cocina? pic.twitter.com/apmDGiLjiU — El Terrorista Muerto (@ajjjmmed) 28 de junio de 2022

Boris Johnson en el Prado:

"ese me lo envolvéis que me lo llevo al British" pic.twitter.com/Ijnonw4lV3 — NO HEAVEN (@MrScar__) 29 de junio de 2022

Ojocuidao con dejar suelto a Boris Johnson por el Prado… pic.twitter.com/2Z30tvf22n — 𝑬𝒍_𝑻𝒚𝒍𝒆𝒓𝑫𝒖𝒓𝒅𝒆𝒏 (@El_TylerDurden) 29 de junio de 2022

- Bienvenido señor presidente americano.

- Me la agarras con la mano. pic.twitter.com/V3IF57OqEI — La Llama Insurgente (@OLAQFAS) 28 de junio de 2022

El turista inglés un millón llega a España. https://t.co/9Fy9VJkPr3 — @ElonMotarrd (@elonmotarrd) 28 de junio de 2022

Todos los europeos tenemos un origen común. Como Kiko Rivera y sus hermanos, sí. pic.twitter.com/K3jXCx534m — Carl Winslow (@CarlWinslou) 30 de junio de 2022

Van contentísimos a por sus dos besos. pic.twitter.com/fY7uSS00o0 — Mr. Handsome (@pdrsnche) 29 de junio de 2022

Cuando te has recorrido todo el Museo Del Prado y por fin te enseñan un balcón. pic.twitter.com/jPqSegcX2Q — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 30 de junio de 2022

Letizia llevando a Jill a lo de los pollofres esos. https://t.co/JYd83mpaCh pic.twitter.com/U8d1brXcSJ — Armuño, de entrada NO (@Armunho) 28 de junio de 2022

-"Pero, Jill, ¿por qué vienes tan tarde? te estamos esperando desde hace ya rato"

-"Lo siento mucho Letizia, acabo de descubrir el Blog Crónicas de Fauna y perdí la noción del tiempo. ¿De verdad hay linces en España?" pic.twitter.com/3SexkkVH2R — cronicasdefauna (@cronicasdefauna) 29 de junio de 2022

Boris Johnson esperando que se vayan los de seguridad del Museo Del Prado. pic.twitter.com/RCSwL6FUOT — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) 30 de junio de 2022