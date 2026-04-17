"Los reguladores de la desregulación", el pacto PP-Vox en Extremadura en el tuitómetro de la semana

La tarde del jueves trajo consigo un pacto de la vergüenza más para añadir a la lista de los que se vienen sucediendo entre PP y Vox desde el periodo electoral que vivimos en 2023. En esta ocasión ha sido el turno de Extremadura. María Guardiola anunciaba la firma de un acuerdo con el partido ultra para gobernar la comunidad.

Como ya te hemos contado en infoLibre, con este pacto el partido de Abascal refuerza su peso asumiendo una vicepresidencia y dos consejerías clave —Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y Agricultura, Ganadería y Medio Natural—, además del senador autonómico. La indignación y las críticas han corrido como la pólvora en redes sociales donde muchos usuarios recuperaban la hemeroteca de Guardiola, que, tras su primera victoria electoral, defendía que no dejaría entrar en el gobierno a quienes "niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes, tiran a una papelera la bandera LGTBI", que, para sorpresa de nadie, en 2023 les dejó entrar y ahora lo ha vuelto a hacer. Las redes han entrado en ebullición tras el anuncio. "He escuchado que María Guardiola y Vox van a luchar por la españolidad de Extremadura, me parece bien, que aquello ya parecía Noruega", ironiza @Hanky_solo, "Le han puesto consejería de desregulación porque de magufos antivacunas sonaba regular", puntualiza @Rainwindroad, "Darle Servicios Sociales a unos racistas, ¿qué puede salir mal?", pregunta con ironía @805celeste.

PPVox son partidos políticos retrógrados sin la más mínima visión de futuro y sin programa político. Revertir avances logrados y desregularizar es lo único que pueden hacer. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 17 de abril de 2026, 10:49

Espero que Guardiola tenga un buen peto para lo que va a tener que arrastrarse... — barrocopardo.bsky.social (@barrocopardo.bsky.social) 17 de abril de 2026, 9:35

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Trump ha acumulado motivos por los que convertirse en meme a lo largo de los últimos días: un enfrentamiento verbal con el papa al que atacó por defender la paz, sus amenazas sobre un eventual cierre del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos y la publicación de una imagen de él mismo como un ser celestial curando enfermos, una estampita que, tras las críticas, se vio obligado a borrar. En tono de mofa, muchos usuarios han pedido a Abogados Cristianos que también se querelle contra el presidente estadounidense.

Otra polémica de la semana ha puesto en el ojo del huracán a Pablo Motos y a Sonsoles Ónega. ¿El motivo? Dijeron en directo en El Hormiguero que el IVA de los libros es del 21% cuando en realidad es del 4%. El presentador trató de disculparse posteriormente en su programa, pero las redes han criticado sus palabras y le han acusado de difundir bulos en prime time. Hasta Ernest Urtasun, ministro de Cultura, publicó un vídeo para desmentir la cifra.

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