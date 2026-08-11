Comisión Europea y la crisis de Ceuta

¿Por qué la Comisión Europea no ha tramitado un requerimiento formal “Request for Information” (RFI) 1 en lugar de entrevistarse con Meta y TikTok dándoles un plazo hasta el lunes? No sé qué responder, pero creo que se debiera aclarar el porqué. La Comisión puede hacer ese requerimiento y debió hacerlo, en lugar de esperar dos días. Pues es posible que, sin la preservación de datos que conlleva, determinados contenidos, cuentas, metadatos o registros desaparezcan. Es como ofrecer al sospechoso dos días para ocultar las pruebas del crimen. Entonces, ¿por qué la Comisión se ha limitado a aconsejar que vigilen más las plataformas, en lugar de requerir judicialmente esa información? La situación es lo suficientemente grave, aún más cuando esa estructura parece haber migrado a lugares menos visibles de la red.

Las grandes tecnológicas están por la labor democrática, se ve en sus manifestaciones brazo en alto. Y hay cierta sintonía en los antiguos camaradas del Silicon Valley, pero yendo a lo concreto: el viernes la comisaria Henna Virkkunen se reunió con representantes de TikTok y Meta, al parecer para animarlos a que vigilen mejor las redes. Pero si esto es así y sólo ha pedido que vigilen y no ha pedido una RFI, es muy posible que si hay connivencia, esos datos desaparezcan.

Si la Comisión solo ha pedido que vigilen y no ha pedido una RFI, es muy posible que, si hay connivencia, esos datos desaparezcan

Existe una Ley de Servicios Digitales, la “Digital Services Act” (DSA) que permite ese requerimiento y, seguramente, hay responsables a los que no hay rogar: “¿Porfa, decidnos qué ocurrió?”. Pues está claro, como parece derivarse de la investigación de Golden Owl 2, que se trata de una red organizada, y que si sigue ahí para volver a la carga las plataformas pueden decir muchas cosas. Por tanto, se puede y se debe exigir mediante RFI a TikTok y a Meta, no que incrementen la vigilancia, sino que identifiquen las primeras publicaciones relativas al desplazamiento a Ceuta, que identifiquen quién creó dichas cuentas, que reconstruyan la propagación, que determinen desde qué países actuaron esas redes, que identifiquen las cuentas que actuaron coordinadamente, qué cuentas amplificaron el contenido, que examinen los cambios habidos de administradores y nombres, que examinen cuándo se crearon los grupos, que comparen la actividad privada hasta donde jurídicamente sea posible, que conserven los registros antes de que puedan desaparecer los ciclos normales de retención (sin esto no hay nada), que comparen la información de Meta con la de TikTok y otras posibles plataformas intermedias, que, posteriormente, crucen la información obtenida con el socio comunitario España, es decir con las autoridades competentes para intentar delimitar cómo pasó y quién hay detrás de esto. Evidentemente, para luego poder pedir responsabilidades. El lunes será quizá demasiado tarde. Posiblemente, el maquillaje será tan bueno que tapará el cuerpo del delito.

La Comisión puede además ejercer su potestad de comprobar directamente los sistemas y registros de las grandes plataformas, las “Very Large Online Platforma” (VLOP), que funcionan en su territorio. Hay que tener en cuenta quién controla los datos europeos de TikTok y Meta y, además, los que se facilitan a Marruecos, con lo cual el gobierno marroquí también debería, pues no es socio comunitario, solicitar esa inspección por los cauces apropiados. Aunque TikTok pertenece a ByteDance, es necesario plantear qué empresa es responsable en Europa de los datos implicados. En este sentido, al igual que con Meta, requerir esa información a quien corresponda. Hay que tener en cuenta que pueden haber entrado en liza otras plataformas y otras redes, con lo cual la cosa se complica, pero igualmente bajo la DSA se puede actuar si se quiere.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.