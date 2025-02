Comprender la realidad para transformarla

El 3 de marzo, en la presentación de su libro, preguntaré al profesor Steven Forti si piensa en un espectro para diversas democracias o si cada una de ellas puede generar un espectro diferente de autocracia electoral. Insistiré en saber si fue primero la idea de la letra de Lou Reed como inspiración o ha sido el resultado al finalizar este documentado estudio de las derechas. Y aquí utilizo intencionadamente el plural, porque no se comprende la realidad como para combatirla si no somos exigentes con los análisis. Otra enseñanza compartida desde la Asociación Isegoría, que organiza el evento: no es posible plantearse cambiar el mundo ignorando la historia, simplificando los problemas, quedándose en la superficie.

Democracias en extinción es un libro de lenguaje ágil pero de desarrollo fundamentado, análisis histórico, político, cultural y por supuesto ideológico. En el buen sentido de la palabra, con el análisis de los hechos, la cruda realidad histórica, los discursos ideológicos y sus consecuencias. Se fundamenta cada uno de los conceptos alejándose de los usos habituales, erróneos, de unos cuantos estereotipos típicos del lenguaje político como fascismo o populismo, y de las aseveraciones gratuitas de quienes ignoran la historia o que abusan del discurso erudito vacío.

Sin una honesta autocrítica sobre los errores cometidos, no avanzaremos en el combate, ni habrá frentes que contengan el impulso de las derechas

Las dificultades de las democracias liberales, los avances del capitalismo salvaje que genera tantas desigualdades, los profundos cambios culturales y científicos, las influencias de la dominación tecnológica, el papel de la crisis de representación, combinados con el miedo, muestran la alta complejidad, los obstáculos para su comprensión. Resuena la cita de Innerarity que suelo utilizar:

“La democracia es compleja, el mundo es complejo, la realidad es compleja y cuando alguien la plantea de forma binaria, simplificadora, donde en vez de buenos diagnósticos hay la determinación de un campo de batalla donde se distribuyen buenos y malos, tenemos obligación de sospechar”

Desde los hechos concretos hasta el desarrollo histórico se tienen en cuenta para construir este complejo análisis del auge de las derechas, desde EEUU, pasando por Europa (Italia, Hungría, España, Francia, etc.) hasta El Salvador o Argentina, desde las raíces del modelo neoliberal de Reagan o Thatcher y sus consecuencias, hasta los nefastos resultados de los errores de comprensión de la realidad. Un repaso de las derechas 2.0 y de varias de las nociones muy utilizadas a diestra y siniestra: lo local o las adaptaciones realizadas desde el anti europeísmo hasta la integración, con las fintas de Meloni para no abrir heridas.

Algunos elementos diferenciadores de las múltiples derechas son muy interesantes a la hora de pensar las estrategias para combatirlas. Las similitudes o las diferencias que parten de cada origen, de sus visiones socioeconómicas, las posiciones geopolíticas o los valores: como las brechas abiertas con respecto al aborto o las cuestiones de libertad sexual, el mayor o menor acento, enmascarado, sobre la pureza étnica. Incluidas las adoptadas por las formaciones en las cunas de la socialdemocracia

Queda muy claro que sin una comprensión profunda de la realidad, sin un análisis serio desde la geopolítica hasta la historia particular de cada sociedad, sin desmenuzar los desarrollos ideológicos de cada formación política, y por mi parte agregaría: sin una honesta autocrítica sobre los errores cometidos, no avanzaremos en el combate, ni habrá frentes que contengan el impulso de las derechas, ni será posible poner límites a la generalización de los valores retrógrados, antidemocráticos, e incluso tan delirantes como los que reproducen algún mega millonario a dúo con un autócrata que no ha necesitado a los militares para generar un golpe al estado del bienestar. Cuando la base es la confluencia en la reproducción de la ideología dominante del individualismo, la dictadura del mercado, el beneficio rápido y la más profunda indiferencia sobre el sufrimiento, las desigualdades o sobre los derechos humanos.

______________________

Estella Acosta Pérez es orientadora y profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid.