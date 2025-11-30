¿De qué democracia y de qué educación hablamos?

Cuando se plantean debates sobre la relación entre democracia y educación, se pueden escuchar referencias a la educación para la democracia, en democracia, educación democrática, inclusiva, equitativa, con o para la justicia social y un largo etcétera, con toda normalidad con opiniones de todo tipo, porque todo el mundo habla sobre educación.

Muchas personas vivimos en dictaduras desde la escuela primaria, de distinto calibre represor, con distintas pretensiones o representando distintos intereses. En Argentina, por ejemplo, desde el golpe de Estado de 1955 hasta unos pocos meses del 73 estuvo siempre proscripto el peronismo, unas veces con alguna medida menos represiva pero no existiendo como candidatura. En 1976, 30.000 desaparecidos mediante, el exilio fue la única opción después de la dictadura más sanguinaria del cono sur. Aunque lo he vivido, lo expreso casi de forma abstracta porque en la actualidad, la preocupación por el mantenimiento de la democracia se ha convertido en una vivencia demasiado generalizada, en sociedades que llevan muchos años sin autoritarismos, además de las que llevan escasas temporadas democráticas. Afortunadamente aquí, al menos desde 1978, tenemos un desarrollo democrático, pero estamos sintiéndolo en peligro.

Por eso, el Observatorio Euromediterráneo de Democracia y Espacio Público de la Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Isegoría organizan una mesa redonda sobre la relación entre democracia y educación, interrogando sobre qué democracia y qué educación. Contamos con unas personas con niveles académicos y experiencias directas como Fernando Oliván López, director del Observatorio, experto en Derechos Humanos que contribuyó a la creación de la Corte Penal Internacional, Rafael Feito Alonso catedrático de sociología de la Universidad Complutense de Madrid con un amplia experiencia investigadora en sociología de la educación y participante en la ejecutiva de la Federación de padres y madres Giner de los Ríos, acompañados por José Beltrán LLavador, profesor jubilado del Departamento de Sociología y Antropología social en la Universidad de Valencia, destacando que es patrono de la Fundación Educativa y Asistencial Cives, que trabaja por la consecución de una ciudadanía plena en un Estado social y democrático de derecho.

Pocas veces se considera educación la que se recibe en la familia, lo que aprendemos o la conciencia que adquirimos con los medios de comunicación, internet, las redes, los grupos en los que participamos

Es habitual, en diferentes espacios y con distintas entidades, que se acabe otorgando las responsabilidades o reclamando la dedicación, a la educación. Ante cualquier problema que preocupa:…es cuestión de educación…el sistema educativo no dedica tiempos a la educación en valores… hay que incluir en los programas el tema…sin educación no se producen avances… etc….etc. Cuestiones que se debatieron, no siempre con éxito en la divulgación, cuando el PP eliminó Educación para la ciudadanía.

Pocas veces se considera educación la que se recibe en la familia, lo que aprendemos o la conciencia que adquirimos con los medios de comunicación, internet, las redes, los grupos en los que participamos. Si de todo tiene que hacerse cargo la escuela, resulta altamente ineficaz, por el tiempo que están en ella, por la abundancia de temáticas de las asignaturas tradicionales, por lo atractivos que resultan el resto de medios que tienen influencia sobre la infancia y la juventud. Por los enfrentamiento partidistas que han lastrado las enseñanzas, con la ausencia tan clara de contenidos, de educación democrática, sin un tratamiento serio y comprometido de la dictadura franquista

Desde hace 9 años la Asociación Isegoría se dedica a temas sociales, políticos, económicos, al arte y la cultura, que podéis ver en la web. En este caso, toca dedicar unas horas a esa interrelación entre democracia y educación, al menos para enfocar los ejes que ya trabajamos en el ciclo Las claves de la educación y la formación en 2023 que culminó con la investigación sobre segregación escolar en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, ampliando la relación de diferentes cuestiones significativas con la democracia: democracia económica, tecnología y democracia, que trataremos en próximos encuentros. Siempre dejando tiempo para la participación de las personas asistentes, ya que Isegoría significa igualdad en el uso de la palabra, esta vez empezamos más temprano.

Por eso esta vez, será a las 18 horas el 3 de diciembre en el salón de actos del edificio de la URJC de la calle Quintana 31 en Madrid: DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN: ¿Qué democracia? ¿Qué educación? Esperando sea de interés para mucha gente al igual que para los miembros de esta asociación independiente, de reflexión crítica, de fundamentaciones, debates, información y formación, sociopolítica, económica, de arte y cultura, que refleja sus actividades en https://www.asociacionisegoria.com/

Estella Acosta es orientadora y profesora asociada de la UAM, jubilada.