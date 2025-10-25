Emprender para transformar: el poder de la economía social en la era del conocimiento

En un mundo cada vez más interconectado y dinámico, emprender ha dejado de ser sinónimo exclusivo de crear una empresa. Hoy, emprender significa generar valor: para la comunidad, para las personas y para el entorno. Es una actitud, una forma de pensar y actuar que busca transformar realidades, resolver problemas y construir futuro.

En un momento en el que la sociedad demanda modelos empresariales más responsables y sostenibles, FECOMA, y sus entidades asociadas, siguiendo la tradición del Cooperativismo y la Economía Social, ofrecen las herramientas necesarias para transformar ideas en proyectos viables, sostenibles y de alto impacto, reforzando el tejido productivo y promoviendo la cohesión social.

La economía social pone en el centro a las personas y promueve el bien común. Su objetivo no es maximizar beneficios individuales, sino generar impacto colectivo. En este modelo, el emprendimiento se convierte en una herramienta para crear riqueza, fortalecer el tejido social, fomentar la inclusión y promover el desarrollo sostenible.

El éxito de los proyectos de economía social no depende solo de la motivación de sus promotores, sino también del apoyo que reciben en cada fase de desarrollo. Por ello, FECOMA ha diseñado un ecosistema integral de apoyo que cubre todas las necesidades de los emprendedores sociales: desde la concepción de la idea hasta la consolidación del proyecto y su expansión en el mercado.

Estos programas proporcionan un acompañamiento continuo, incluyendo formación específica en materia de gestión, análisis de viabilidad económica y social, diseño de modelos de negocio adaptados a la economía social y orientación en la gestión diaria de la empresa. Además, el asesoramiento se extiende a la identificación de oportunidades de financiación, la planificación estratégica y la implementación de buenas prácticas de sostenibilidad, así como a la gestión de crisis de mercado o de relevo generacional.

Concebimos como una prioridad la existencia de redes de apoyo a través de relaciones con instituciones, organizaciones y entidades de Economía Social que potencia las colaboraciones, la búsqueda de oportunidades y las sinergias, donde la intercooperación se hace realidad.

Desde la economía social también apostamos por el acceso a fuentes de financiación a través de la banca cooperativa, las entidades de finanzas éticas, la red de inversores que buscan inversiones con impacto u otras entidades financieras tradicionales.

Economía del conocimiento: el nuevo horizonte

La economía del conocimiento se basa en la producción, distribución y uso de información y saberes. En este contexto, el capital más valioso, junto al financiero, es el humano: la creatividad, la innovación, el talento. La economía social, al fomentar la colaboración, la educación y el empoderamiento, se convierte en un catalizador natural de las innovaciones (tecnológicas y sociales).

Las iniciativas que combinan impacto social con conocimiento —como plataformas educativas abiertas, redes de innovación ciudadana o proyectos de ciencia participativa— son ejemplos vivos de cómo emprender puede ser sinónimo de compartir, aprender y crecer juntos (tenemos múltiples casos de Cohousing, comunidades energéticas, etc.).

Enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad y la exclusión digital

La economía social ofrece respuestas desde lo local, con modelos resilientes y participativos. Emprender con conciencia significa integrar valores éticos, ambientales y sociales en cada decisión generando impactos sociales y sostenibles.

Desde huertos urbanos hasta cooperativas tecnológicas, desde redes de cuidados hasta laboratorios ciudadanos, la innovación social está redefiniendo el futuro y la Economía Social representa al conjunta de entidades que que mantienen esta orientación desde su ADN. Tratamos de crear empresas y empleo, a la vez que comunidad.

Jose-Vidal García Alonso es Director-Gerente de la Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid (FECOMA).