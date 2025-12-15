Fanatismo y peste porcina africana

El PP ha lanzado otra andanada contra quienes pensamos en la ecosociedad. Se nos acusa de haber influido en la corriente ambientalista que pide un respeto por la naturaleza y su biodiversidad, habida cuenta de los deterioros que va sufriendo. La ecuación no es sencilla, pero las palabras pueden explicarla mejor. Qué duda cabe que en algunos territorios, precisamente en los que menos enemigos naturales tienen los jabalís y sus jabatos, se nota una superpoblación. Ocurrirá con otros seres que viven en lugares en donde se ha roto la malla ecosistémica. Ahora me viene a la memoria la “plaga” de conejos que invade mi tierra.

Sabemos que la peste porcina africana es un riesgo si llega a los cerdos de las granjas. El perjuicio vital puede ser terrible, el económico ya se nota. El mundo rural español contiene la respiración. Lo saben bien todos los países europeos a los que llegó hace tiempo. Su seguimiento por las autoridades respectivas ha provocado el sacrificio de miles de ejemplares, con el cuantioso deterioro de la economía de pequeños granjeros. En Polonia esta peste es endémica desde 2014. En Alemania llegó en 2020 y ahí sigue, pero en lo que va de año no se ha detectado ninguna infección en explotaciones porcinas, pero sí 1948 nuevos casos en jabalíes. En Italia se han localizado unos 580 focos, casi siempre en jabalíes. Allí, como ahora están haciendo el Gobierno de España y el de la Generalitat, se intenta la contención de las poblaciones de jabalíes salvajes, la creación de barreras territoriales. Se van a establecer zonas de control claves y se prevé el sacrificio de los animales enfermos. Los medios especializados hablan de que se han sacrificado unos 117.000 desde 2022. Podríamos citar muchos más casos en la República Checa, Eslovaquia, Croacia, Hungría, Bulgaria y Rumanía, en donde se dice que empezó la crisis, debido seguramente a una cepa muy activa, la Armenia/07.

Luego la peste porcina africana no conoce fronteras, seguirá existiendo. Además no hay una vacuna eficaz. Por lo tanto han de diseñarse protocolos de estricto cumplimiento. Las autoridades respectivas tienen mucho que decir y hacer. Recordaremos, con el debido respeto, a la portavoz del PP que esta peste afecta a más de 40 países en todo el mundo. Además de África y Europa, infecta varias regiones de Asia (incluida China) en la actualidad. Y también a República Dominicana y Haití, que por su insularidad deberían haber estado a salvo. También hemos de reflexionar sobre el hecho de que los ecosistemas naturales viven en una entropía que favorece continuos cambios e interacciones. ¿Quién ha olvidado la supuesta relación entre el pangolín y el covid?

¿Que las autoridades se han despistado con la peste? Sí. Pero no olvidemos que los gobiernos de todos los países en los que existe no serán de tinte socialista como el de aquí

Para la gente curiosa, digamos que la peste porcina se identificó por primera vez en Kenia hacia 1909. Llegó a España en 1957, se dice que vía aeropuerto de Lisboa. Consiguió erradicarse en 1994-95. Resistió el paso de la dictadura a la democracia, con gobiernos muy diferentes. Si se dominó fue por las medidas de contención estrictas; ya que no se podían exportar productos de cerdo a países potencialmente grandes compradores. A partir de la liberalización vendedora porcina, la España rural acogió muchos más habitantes de cuatro patas que de dos. En Aragón, por cada habitante hay 7 cerdos. La mayor región criadora de España.

Pero volvamos al motivo de esta entrada. La portavoz del PP, que quizás cayó en un desliz no motivado, nos acusa de fanáticos a quienes defendemos una preservación del medio natural y su biodiversidad. ¡Que la población de jabalíes ha aumentando exageradamente! Pues sí. Como también ha sucedido que sus depredadores naturales ya no existen; y no eran solo los cazadores. ¿Que las autoridades se han despistado? También. Pero no olvidemos que los gobiernos de los países citados no serán todos de tinte socialista como el de aquí.

Que sepa que los “fanáticos naturalistas”, ahora ecosociales, lamentamos las pérdidas que esta peste pueda ocasionar a los criadores. Conseguir que España sea el tercer país exportador de productos de cerdo en todo el mundo, el primero en Europa, tiene sus riesgos añadidos. A mayor población más probabilidades de contagio; si no se parcelan los intercambios también. A más contagios, mayores debacles económicas en el medio rural. Por eso, siempre defendemos el papel de las alianzas en la percepción del medio natural y sus derivadas sociales.

Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.