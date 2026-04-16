Hungría despeja el camino

Las elecciones parlamentarias en Hungría del 12 de abril de 2026 han tenido unos resultados claramente previsibles. Son los que desde el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo hemos venido señalando en el último año, desde que estuvimos en Budapest en la Asamblea del Movimiento Europeo Internacional en diciembre de 2024, donde llegamos a la conclusión de la imposibilidad de que Orbán continuara siendo primer ministro. Más recientemente, confirmamos esta misma impresión en las reuniones de la Asamblea del Movimiento Europeo Internacional en Copenhague, en Atenas unos días después, en la Asamblea de la Unión Europea de Federalistas, y posteriormente en París, el 22 y 23 de enero, fruto de lo cual publicamos el libro Una hoja de ruta para una Europa soberana (Madrid, Catarata, 2026).

Asimismo, el congreso de la Unión Europea de Federalistas celebrado en Barcelona, con más de 200 asistentes de distintos países, nos confirmó la impresión de que iba a ganar Péter Magyar, parlamentario europeo cuyo grupo pertenece al Partido Popular Europeo. Por ello, nos sorprendió que la opinión pública española, hasta los últimos días, diera por hecha la victoria de Orbán o, al menos, que tuvieran grandes dudas sobre su contundente derrota. Incluso en mi intervención en RTVE, en el Canal 24h del domingo 12 de abril, día de las elecciones húngaras, se dudaba de los posibles resultados.

En esta ocasión, durante ese mismo domingo, yo seguí manteniendo la posición que hemos sostenido desde este boletín de que, claramente, iba a perder Orbán. Principalmente, teniendo en cuenta que en la encuesta que se hizo del Eurobarómetro de principios de febrero, la posición de los húngaros era muy similar a la del resto de los europeos: completamente proeuropea. Eso hacía imposible que los ciudadanos húngaros votaran a un líder partidario del retroceso de la UE, ya que Orbán estaba paralizando todos los progresos de profundización europea. Además, estaba vinculado a Rusia y, más recientemente, al Presidente Trump de los Estados Unidos, quien hizo campaña a su favor e incluso mandó a su Vicepresidente, J. D. Vance, unos días antes de la elección para apoyar a Orbán, algo reprobable diplomáticamente. Con ello, además de quedar en ridículo, posiblemente estas acciones del presidente y el vicepresidente estadounidenses llevaron consigo que se consiguiera una victoria más clara, de dos tercios.

Los resultados de las elecciones de Hungría despejan el horizonte del avance de la hoja de ruta hacia la Europa soberana, en donde el 2028 será una fecha simbólica, en la que vamos a poder evaluar los avances que se están haciendo en estos dos años

Por lo tanto, cada vez es más evidente que el presidente Trump está consiguiendo una cohesión entre los Estados miembros de la Unión Europea y profundizando las distintas formas de poder avanzar en el proyecto político hacia la consecución de una Europa soberana, que es lo que estamos defendiendo los distintos movimientos europeístas. Es decir, nos ha acercado al Reino Unido, se ha planteado el referéndum en Islandia para unirse a la UE y está a punto de anunciarse el referéndum noruego. A esto se suma la aceleración de los procesos de ampliación y la consolidación de la Comunidad Política Europea, cuya octava cumbre se celebra el 4 de mayo en Ereván, la capital de Armenia, y que ya tiene el calendario para sus próximas citas: Irlanda en otoño de 2026, Suiza y Grecia en 2027, y Azerbaiyán y Letonia en 2028.

Con este paso se consolida la fecha de 2028 como referencia temporal en la que la Unión Europea debe dar importantes pasos, como señalaba Letta en su informe sobre competitividad y Draghi sobre mercado interior. Esta fecha también va a coincidir con el ingreso de los dos primeros países de la nueva ampliación, Albania y Montenegro, así como con la aprobación del euro digital y la puesta en marcha de las nuevas perspectivas financieras 2028-2034.

Hay que resaltar también que el día 9 de abril de 2026, doce líderes mundiales, encabezados por el presidente del Consejo, António Costa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y los nueve primeros ministros de los países más relevantes de la UE, incluido España, junto con el Reino Unido, Japón y Canadá, dieron la bienvenida al alto el fuego en la agresión de Estados Unidos a Irán. En este sentido, se comprometieron a facilitar la apertura del Estrecho de Ormuz, en la medida en que continuara esta situación y no hubiera más bombardeos.

Con ello, los resultados de las elecciones de Hungría despejan el horizonte del avance de la hoja de ruta hacia la Europa soberana, en donde el 2028 será una fecha simbólica, en la que vamos a poder evaluar los avances que se están haciendo en estos dos años. A pesar de la primera impresión de que la segunda Administración Trump iba a dificultar estos avances en la consecución de la Federación Europea, en su primer año y medio desde que ganó las elecciones nos está demostrando que si sigue así va a poder facilitar esta hoja de ruta.

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Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.