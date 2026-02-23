La triple relevancia de la nulidad de la política de aranceles de Trump

La resolución adoptada por el Tribunal Supremo de EEUU (seis jueces a favor, de nueve), incluidos los conservadores nombrados por Trump, está teniendo una enorme relevancia. Sobre todo, aunque en los inicios se ponía en duda la legalidad de esta política arancelaria, la decisión de la Corte ha cogido completamente desprevenida a la opinión pública americana e internacional. Es posiblemente la corrección más importante que ha tenido Trump durante este año largo de presidencia y es probable que afecte considerablemente al desarrollo del resto de la legislatura. Tiene tres dimensiones muy relevantes y de enormes consecuencias.

La primera es de carácter comercial, ya que anula la política proteccionista puesta en marcha por Trump desde el primero de abril, cuando se refirió al “día de la libertad” e impuso posteriormente un conjunto de aranceles de forma indiscriminada a todos los Estados, llegando a que a Brasil y a la India los gravara con el 50%, entre otras exageraciones. Como consecuencia de la medida del Tribunal Superior, la política comercial queda anulada porque debe pasar por el Congreso de los Diputados y no ha pasado.

La segunda dimensión es de carácter constitucional y político, ya que hasta ahora parecía que el presidente Trump no iba a tener ningún contrapeso y ningún control, ni jurídico ni político. Sin embargo, esta decisión pone de manifiesto que la Constitución sigue teniendo plenos efectos jurídicos y políticos y que el Tribunal Superior está dispuesto a cumplir con su obligación y a defender la vigencia de la misma. Con ello se establece un límite claro al poder presidencial, del que algunos decían que era omnipresente.

La tercera dimensión es de carácter económico, ya que se entiende que esta decisión va a tener una repercusión enorme, al anular aranceles por valor de 240.000 millones de euros, lo que supone el 0,5% del PIB. Si las empresas tienen la posibilidad de reclamar ese pago realizado, que es ilegal, el impacto económico sería importantísimo y, por lo tanto, afectaría al conjunto de la economía americana, donde precisamente acabamos de ver que el tercer trimestre ha crecido solo el 0,4%. Sería muy dañino para el desarrollo presupuestario americano.

La consecuencia para la Unión Europea como actor político que busca su autonomía estratégica es muy relevante. Al anular la política comercial americana mantenida durante el último semestre, de carácter proteccionista y con unos aranceles tremendos, la política de la Unión y, especialmente, desde el punto de vista comercial al ser el competidor principal, adquiere un nuevo relieve. Más allá de las consecuencias económicas, la relevancia es insuperable y adquiere un nuevo valor. A su vez, frente al fracaso de la política comercial de Estados Unidos, el éxito creciente como consecuencia de la política europea, antagónica a la americana y de libre comercio, con ejemplos como el de Mercosur, la India o Sudáfrica, adquiere una mayor influencia.

Sobre todo, hay que insistir en que la política comercial europea es opuesta a la americana. Frente al proteccionismo y la subida de aranceles, la Unión Europea está poniendo en marcha el libre comercio, casi completo, siguiendo su planteamiento original desde la puesta en marcha de la Política Comercial Común a partir de 1957. Además, hay que recordar que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea del verano de 2025 está pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo como consecuencia de las sanciones arancelarias que pusieron los Estados Unidos, por la política de ocho países europeos en defensa de Groenlandia. No sabemos cómo será el futuro, pero al parecer será aplicable el arancel general del 10% (luego corregido al 15%) que se decidió este viernes para todos los países, aunque tiene un límite de cinco meses hasta que se apruebe por el Congreso.

Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.