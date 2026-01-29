Europa y los Estados miembros no son vasallos de Trump

Hoy, 28 de enero, se puede afirmar con escasas dudas que la Unión Europea y sus Estados miembros han dejado de ser vistos como “vasallos” de los Estados Unidos. Esta realidad se sustenta en hitos recientes: el giro de Donald Trump respecto a Groenlandia (21 de enero), la retirada de amenaza de aranceles a ocho países europeos y la firma de acuerdos comerciales estratégicos con Mercosur (17 de enero) e India (27 de enero). Al adoptar una política comercial antagónica a la de Washington y negociar con otros cuarenta Estados para establecer zonas de libre comercio, la UE, como primera potencia comercial, abre una nueva era global prescindiendo del “amo”. Resulta una forma muy original de vasallaje llevar la contraria al supuesto amo en todos los asuntos de importancia.

Quizás lo que más interés ha despertado en los medios internacionales es el cambio de posición de Trump sobre Groenlandia, pasando de la pretensión de propiedad “por las buenas o por las malas” a una cooperación de seguridad bajo el paraguas de la OTAN. Inicialmente, Trump amenazó con imponer aranceles suplementarios del 15% a partir del 1 de febrero, escalando al 25% el 1 de mayo, contra ocho países europeos (Noruega, Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos) que enviaron fuerzas armadas de reconocimiento para reforzar la seguridad de la isla frente a otras potencias.

La presión estadounidense buscaba forzar el reconocimiento de Groenlandia como parte de los EEUU, pero la respuesta europea fue contundente. Por un lado, se produjeron manifestaciones masivas en Groenlandia y Copenhague bajo el lema: “Groenlandia no se vende”. De igual forma, los líderes del Parlamento Europeo amenazaron con bloquear el acuerdo comercial bilateral de finales de julio, bloqueo que finalmente se ejecutó esa misma semana. Ante esto, Trump rectificó su política de adquisición en favor de un acuerdo de seguridad gestionado por el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, a pesar de que el alcance de estas negociaciones y las atribuciones de Rutte para las mismas son limitadas.

Aunque diversos sectores de la opinión pública española aseguraban que Europa se estaba plegando como un “vasallo” ante las medidas de Trump que desafiaban el Derecho Internacional y los valores transatlánticos, el análisis al año de su llegada a la Casa Blanca ofrece una conclusión distinta. Mientras Washington ha optado por un proteccionismo basado en contingentes y aranceles elevados, la Unión Europea ha profundizado su integración y la liberalización comercial, como el Acuerdo UE-Mercosur, firmado el 17 de enero en Asunción, y el Acuerdo UE-India, del 27 de enero, este tratado de libre comercio crea una zona de 2.000 millones de consumidores donde el 90% de los productos tendrá arancel cero en un periodo de cinco años. Otros acuerdos con cuarenta Estados están en fase de negociación o implementación para el año 2026.

Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM y Presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo.