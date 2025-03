Sigue las palabras

Quizá sea deformación profesional, pero como politólogo que se ha tenido que leer muchos textos y discursos para escribir los míos y como académico que se tiene que leer las ideas de otros para aplicar sus conceptos, no hay nada más útil que las palabras para saber de donde sale una idea, quienes comparten cosmovisiones del mundo o incluso alianzas políticas.

Cuando de repente Vladimir Putin, Viktor Orbán, Elon Musk, JD Vance y Donald Trump empiezan a utilizar el mismo discurso, con las mismas palabras, hablando de “Diplomacia” o de “lograr la paz”, una persona bienintencionada puede pensar que es casualidad. Una persona con experiencia en argumentarios y estrategias políticas, no tiene ninguna duda, ninguna en absoluto, que algo así solo sucede cuando hay coordinacion entre esos actores, sea directa o en intereses finales. Y también, que cualquiera que defienda ese discurso justo en este momento, no está defendiendo ni la diplomacia, ni la paz, sino la estrategia y los intereses de Putin y Trump.

Lo mismo con el discurso de “la guerra la empezó Ucrania empujada por EEUU”. Desde el primer momento, ese fue el discurso de Rusia, que entiende que Ucrania es suya por derecho, que cree de verdad que Ucrania debía haber aceptado su papel subordinado en la “esfera de influencia” de Rusia, entre sus países satélites. Para Rusia, la rebelión de Ucrania les forzaba a la invasión para demostrar su fuerza, que el gallo puede defender su corral.

Es, como explicaba Rebeca Solnit en un excelente artículo, “The She made him do it theory of everything” (La teoría general del “ella me hizo hacerlo”) una forma argumental refinada que los matones usan para culpar a sus víctimas del abuso y del acoso: ellas me hicieron pegarles, porque no aceptaban que yo les mande, ellas me provocaron. Esta inversión de la culpabilidad es la misma que, en el caso de las mujeres, se usa con la violencia de género que sufren (algo habría hecho ella, fue una denuncia falsa) o incluso a la violencia sexual (ella le provocó).

Pues bien, parece ser que, para Rusia y para otros muchos que usan los mismos argumentos y palabras que Rusia, la invasión de Ucrania se produjo por culpa de EEUU que impulsó a Ucrania a “provocar” a Rusia solicitando entrar en la OTAN o en la UE. Al final, Ucrania estaba provocando a su amo ruso, no sabía su lugar en el mundo y, ante dicha provocación, Rusia no tuvo otra opción que invadir y matar 40.000 civiles ucranianos más otros 500.000 soldados (las fuentes no son fiables) ucranianos que defendían su territorio. Pero claro, Rusia siempre quiso la diplomacia y la paz.

Hay que seguir siempre las palabras como un forense, pero nunca creérselas. Hay que analizar cuándo aparecen. Quién las inventa. Qué connotaciones tienen. Qué se busca con ellas. Nos permite entender lo más importante, las intenciones de quienes las usan.

Por ejemplo, cuando Trump y JD Vance llaman dictador a Zelenski y luego dicen que quieren la Paz y la Diplomacia en Ucrania, ¿qué están diciendo? Usando el discurso de Rusia están diciendo que son de Putin. Que consideran a Zelenski un problema y que la guerra de Ucrania nunca debió suceder, porque Ucrania es de Rusia y lo que queda es firmar la “paz” y resolver las cosas con “diplomacia”. Ese es el mensaje que le llega perfectamente a Zelenski: un mandato de capitular frente a EEUU y Rusia.

Y ese, no tengo dudas, era el objetivo de Trump con su escenificación en la Casa Blanca: lograr “la paz”, lo dijo mucho en campaña, vender que él apuesta por “la diplomacia” lo dijo en campaña, los mismos términos que usa Putin, esto es, la rendición de Ucrania, un acuerdo que no es más que un reparto de las riquezas de Ucrania y la vuelta de Ucrania, ya sin garantías ni apoyo militar de EEUU, a la esfera de influencia rusa para que, en un plazo razonable, eliminado (o envenenado) ya Zelenski, Ucrania vuelva a ser un estado títere de Rusia.

Pero una escenificación de un acuerdo diplomático y de paz requiere gente diplomática y de paz. Y Trump y Vance son cualquier cosa menos gente capaz de mostrar acuerdos, destensar una reunión o encontrar alternativas.

El resultado es que, ante las aclaraciones de Zelenski, ante su negativa a claudicar, perdieron rápidamente los papeles y empezaron a amenazarle, cambiando el lenguaje de la diplomacia y la paz por las amenazas: "no tienes cartas", le dijeron. "no he venido a jugar a las cartas", dijo Zelenski. “Las cartas”. Cuánto revela una sola palabra de cómo entienden el mundo las personas.

Y ¿cuál es el objetivo de Rusia? Para mí, no es otro que recuperar su "esfera de influencia", los países que considera "suyos" y que la UE le ha "quitado": Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia… Y lo está haciendo invadiendo Ucrania y desestabilizando las democracias europeas como en Rumanía, usando a países que controla como Hungría o que controlaba como Polonia y, así, desestabilizando la UE en su conjunto.

Lo he dicho antes. Estamos ya en guerra con Rusia. El frente de la batalla física es Ucrania y la batalla cultural se está dando en las redes. Y por ahora están ganando.

Tengamos muy claro dónde está la amenaza, quién es el enemigo y qué quiere para Europa: países controlados por mafiosos de ultraderecha, con la fuerza como única razón y en la que las mujeres y grupos vulnerables sean los chivos expiatorios de las frustraciones de la población.

Hoy el mundo está girando y comienza uno de los momentos más turbulentos de la historia desde hace 80 años. Ya sin EEUU actuando de “hegemón benefactor”, una posición muy rentable para ellos, pero que articulaba las relaciones internacionales en el último siglo a través de las instituciones internacionales y cierto multilateralismo, vuelve la razón única de la fuerza, como están demostrando Trump y Putin: vuelve el fascismo.

Durante el siglo XX, las potencias trataron de aplacar al fascismo y eso solo le dio alas. Quienes piensan que la única razón es la fuerza, se crecen cuando creen que el otro es débil. Hoy, hay que trazar la línea en Ucrania, porque si Putin y Trump convierten a Ucrania en otro Estado títere, su siguiente objetivo será la Unión Europea.

Sigan las palabras. Está todo dicho. Las intenciones están muy claras. Solo miren quién las dijo primero y quién las repite después para entender quién está con quién y por qué en esta guerra.

Ignacio Paredero es sociólogo, politólogo y activista LGTBI+.