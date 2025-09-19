¿Qué supone la autorización del Fiscal General para que se investiguen los delitos cometidos en Gaza?

La Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, solicitó al Fiscal General del Estado la autorización para ventilar si algunos de los actos llevados a cabo por las fuerzas armadas del Estado de Israel pudieran ser susceptibles de considerarse graves violaciones del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

La petición, dentro de las competencias de la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos, se produce tras la elaboración del pertinente informe por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía con objeto de las acciones del ejército israelí contra la población civil en Gaza.

Hay que recordar que los delitos como el de genocidio o los crímenes contra la humanidad (previstos en los artículos 607 y siguientes de nuestro Código Penal) constituyen figuras penales de sujeto pasivo universal, no teniendo que ser las víctimas nacionales de España, pues el bien protegido por los tribunales en estos supuestos no es otra cosa que el bien jurídico general.

Así, la investigación de los hechos quedará, por el momento, en sede de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para que se incoen en dicho órgano las diligencias de investigación que se consideren pertinentes.

Nuestra propia legislación interna otorga preferencia a la competencia del Tribunal Penal Internacional cuando éste tenga abierta causa

Una vez concluidas las averiguaciones por la Fiscalía, el resultado de las mismas será comunicado a la Corte Internacional de Justicia y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, organismos de justicia que conocen actualmente del asunto. Nuestra propia legislación interna otorga preferencia a la competencia del Tribunal Penal Internacional cuando éste tenga abierta causa.

Por ello, habrá que esperar al resultado de las diligencias del Ministerio Fiscal para determinar si los hechos son los mismos que los encausados en los tribunales internacionales, en cuyo caso seguirán allí residenciados, o bien existen actuaciones que pudieran pasar a tribunales españoles para su enjuiciamiento.

Gerardo Centeno García-Rodrigo es Letrado Consistorial.