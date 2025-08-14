Casi 150.000 hectáreas quemadas en España en lo que va de año, 84.703 en una semana

Un total de 200 incendios forestales han quemado 148.205 hectáreas de superficie en España en lo que va de año, 84.703 solo en la semana entre el 6 y 12 de agosto, según los datos actualizados publicados por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), que recoge EFE. La superficie nacional que ha resultado calcinada en lo que va de 2025 es, según esto, más del triple que la que ardió durante todo 2024, cuando se habían registrado 219 fuegos que arrasaron 42.615 hectáreas.

Muere un voluntario que trabajaba en la extinción de los incendios forestales en León Ver más

Según las estimaciones del citado sistema europeo, un total de 84.703 hectáreas de terreno se quemaron en España durante la pasada semana en 36 incendios, entre los pasados 6 al 12 de agosto. En cuanto al número de incendios contabilizados, hasta las 11:00 horas (peninsular), en lo que va de año supera también ampliamente el registrado en 2023 -91.220 hectáreas quemadas en 371 incidentes.

No obstante, el peor año de incendios forestales para este país continúa siendo, en base a estos datos, 2022, cuando la superficie quemada, según la información facilitada por EFFIS, fue de 306.555 hectáreas a consecuencia de un total de 493 incendios forestales detectados.

Varias comunidades autónomas sufren actualmente numerosos y devastadores incendios forestales que se han cobrado ya la vida de tres personas, lo que ha hecho que el Gobierno solicite ayuda de la Unión Europea (UE) -en concreto, Francia ha enviado dos aeronaves cisterna modelo Canadair que se asignarán a puntos donde más se necesite-. Esos focos activos han motivado además evacuaciones de más de 7.500 personas -según datos oficiales- solo en la región de Castilla y León (norte).