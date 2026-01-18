Al menos 39 muertos al descarrilar un tren e impactar contra otro en Adamuz (Córdoba)

Al menos 39 personas han fallecido y un centenar han resultado heridas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

El accidente ocurrió a las 19.45 horas, cuando un tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también descarriló. Uno de los fallecidos es el maquinista del tren Alvia.

En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid. Apenas una hora después, descarriló sus dos últimos vagones provocando el descarrilamiento del otro convoy de Renfe, cuyas dos primeras unidades sufrieron las peores consecuencias.

Un accidente "difícil de explicar" y una revisión hace cuatro días

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, manifestó en la madrugada de este lunes que el accidente es "raro y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo, la vía por la que circulaba es recta y la infraestructura también se ha renovado muy recientemente, en el mes de mayo.

En declaraciones a los medios en la estación de Atocha, el ministro dijo desconocer las causas del descarrilamiento del tren.

A primera hora del lunes, el ministro señaló en redes sociales que la cifra de 39 fallecidos no es definitiva. Puente se ha desplazado hasta Córdoba, adonde también acudirá el presidente del Gobierno, según ha anunciado la Secretaría de Estado de Comunicación. En la zona de Adamuz también permanece el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

El tren había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía.

Iryo ha explicado en una nota que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.

Señala que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran.

El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, acudió anoche al lugar del accidente para acompañar a los equipos que trabajan sobre el terreno, y el presidente de la empresa, Carlos Bertomeu, se está desplazando a la zona.

Summa 112 recibe en la estación de Atocha a los pasajeros de los trenes accidentados

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el Summa 112, ha informado de que ha recibido a los pasajeros que, desde las 4:30 horas de este lunes, han ido llegando a la estación de Atocha en los autobuses con viajeros de los dos trenes accidentados.

Lo ha hecho junto a Samur, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo.

En el lugar se encuentran trabajando con los pasajeros que van llegando y con los familiares una psicóloga, técnicos y médicos del Summa 112.

Por otro lado, se han realizado labores de coordinación en el Centro de Atención a Familiares y Víctimas de Atocha a través del personal de Protección Civil y Emergencias desplazado allí desde anoche.

Adif ha habilitado un teléfono para atender a los pasajeros afectados, el 900 10 10 20.