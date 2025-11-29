España sale una vez más a la calle a exigir la ruptura con Israel y parar el genocidio palestino

Numerosas ciudades españolas han albergado este sábado nuevas manifestaciones en apoyo al pueblo palestino y para denunciar que Israel continúa perpetrando un "genocidio", pese al plan de paz alcanzado con la mediación de Estados Unidos.

En el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en Madrid se han celebrado nueva marcha ciudadana para exigir al Gobierno el embargo de armas y la ruptura de relaciones con Israel porque "el genocidio continúa".

La manifestación, que ha cubierto el recorrido desde Atocha a Gran Vía, ha sido convocada por las Asambleas con la Resistencia Palestina, Embargo de Armas ya y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

En ella, la dirigente de Podemos Irene Montero ha denunciado que 350 palestinos han sido asesinados por "el estado terrorista de Israel", 67 menores de edad, y que Gaza está destruida y sufriendo además una situación difícil por el frío y las inundaciones.

"Me pregunto honestamente dónde está Pedro Sánchez. ¿Si no hay titulares no le importa el genocidio? Porque quiero recordarle al presidente que España sigue teniendo obligaciones legales con arreglo a la legislación internacional para impedir que este genocidio se siga cometiendo (...) Es increíble que RTVE este haciendo más contra el genocidio que el Gobierno de España", ha dicho Montero.

En Barcelona, alrededor de 800 personas -según la Guardia Urbana- se han manifestado también para reclamar el embargo de armas a Israel y la ruptura total de relaciones con este país a causa de su actuación en Palestina.

La manifestación, convocada por varias entidades de solidaridad con Palestina, ha comenzado en el parque Joan Miró de la capital catalana y ha finalizado ante la oficina de la Comunidad Europea en paseo de Gràcia.

Los manifestantes han realizado el recorrido tras una gran pancarta con el lema 'Embargo de armas integral y fin de las relaciones con Israel', convocados, entre otras entidades, por la Comunidad Palestina de Cataluña.

Logroño arrancó, con cerca de medio millar de personas, esta mañana las manifestaciones con dos personas que simulaban, con grandes cabezas a modo de 'cabezudos' de Donald Trump y Benjamin Netanhayu, seguidas de una pancarta que decía 'Paremos el Genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y las relaciones con Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.

Además, se han acompañado de otras pancartas en las que se podía leer 'Stop Genocidio'; 'Esta Europa nos avergüenza; o 'Boicot a Israel', así como algún cartel con el lema 'No hay país libre sin mujeres libres!. Free Palestine'. La protesta también ha contado con una gran bandera palestina.

Durante la marcha, convocada por Amistad Palestina La Rioja, se ha proferido gritos del estilo "No es una guerra, es un genocidio"; "Estado sionista, estado terrorista"; o "Boicot, boicot, boicot a Israel".

Antes de la manifestación, Nieves Escalada, que ha actuado como portavoz del colectivo, ha señalado a los medios de comunicación que "hoy estamos aquí una vez más pidiendo el fin del genocidio del pueblo palestino, cuando parece que todos los líderes internacionales se han olvidado un poco de lo que está ocurriendo desde que se firmó el alto el fuego".

Un alto el fuego que ha considerado "ficticio" ya que "siguen muriendo palestinos, gazatíes y también últimamente en Cisjordania". Además, ha exigido la entrada de la ayuda humanitaria en Gaza, porque "los gazatíes siguen muriendo de hambre", así como ha reclamado la liberación de todos los presos palestinos y derecho al retorno a las palestinas refugiadas.

Escalada, también ha pedido el "embargo integral y retroactivo de armas a Israel, que incluya venta, compra, tránsito, subcontrataciones y cualquier tipo de colaboración militar o de seguridad".

Además, ha exigido la "ruptura total de relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel", y "sanciones internacionales al régimen de apartheid israelí y apoyo a las demandas judiciales en la Corte Internacional de Justicia".

Vitoria

En el País Vasco, también han salido a las calles, en Vitoria, convocados por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna (Solidaridad con Palestina) para "denunciar la falsedad del alto el fuego" firmado el 8 de octubre. Un armisticio cuyas condiciones, critican, "Israel ha vulnerado desde el primer el primer momento".

Aseguran que, por el contrario, Israel "ha mantenido los bombardeos, los asesinatos y el bloqueo, matando a casi 500 palestinos e hiriendo a miles". Además, hacen hincapié en el plan para construir "1.300 viviendas en Cisjordania" y en los casos de tortura "que siguen multiplicándose con total impunidad".

Una bicicletada ha recorrido, por su parte, las calles de Santander para reclamar el fin del "genocidio" y la plataforma Palestinarekin Elkartasuna (Solidaridad con Palestina) ha realizado este sábado movilizaciones en las tres capitales vascas para acusar a Israel de "incumplir su palabra" y denunciar la "falsedad" del alto el fuego en Gaza.

Los convocantes han responsabilizado además al Estado judío de mantener "los bombardeos, los asesinatos y el bloqueo de ayuda humanitaria" dos meses después de que se firmase el acuerdo de alto el fuego.

Otras ciudades también han marchado para apoyar al pueblo palestino, entre ellas, Toledo, Palencia, Cuenca, Guadalajara, Burgos y León.