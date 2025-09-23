MINUTO A MINUTO
Dinamarca califica de "ataque grave" el incidente con drones en el aeropuerto de Copenhague
10:31 h
La primera ministra danesa, Mette Fredriksen, calificó de "ataque grave" a la infraestructura de este país nórdico el incidente con varios drones que obligó a cerrar cuatro horas el tráfico en el aeropuerto de Copenhague entre la noche del lunes y la madruga del martes.
"La policía estima que se trata de una actor capacitado y está colaborando estrechamente con los servicios de inteligencia, el ejército y nuestros socios internacionales en la investigación en marcha", señaló Frederiksen en un comunicado enviado a la agencia Ritzau.
10:19 h
Los precios de los hoteles españoles subieron un 5,8 % en agosto -cuando se registró un récord de pernoctaciones- para dar continuidad así a una tendencia que se observa desde la primavera de 2021, tras el parón de la pandemia, para concatenar así 51 meses al alza.
Así se deduce de los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el de agosto fue el tercer mayor incremento interanual de precios en lo que va de año.
El más pronunciado fue el del 6,9 % registrado en abril, afectado por el hecho de que este año la Semana Santa cayera en ese mes, mientras que en 2024 fue en marzo, lo que distorsiona las comparaciones.
Por comunidades, la mayor subida se registró en Madrid (12,2 %) y la menor en Cataluña (1,5 %), y por categorías, los que más subieron fueron los establecimientos de tres estrellas (8,2 %).
La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 155,7 euros en agosto, lo que supuso un aumento del 6,1 % interanual, al tiempo que el ingreso medio diario por habitación disponible, que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 125 euros, con una subida del 7 %.
09:55 h
El Hospital Jordano de la ciudad de Gaza, un hospital de campo gestionado por las fuerzas armadas de Jordania, será trasladado a la ciudad de Jan Yunis (sur), según informaron médicos del centro, que se convierte en el cuarto de la capital gazatí en cesar sus servicios a causa de la operación militar de Israel.
"Las Fuerzas Armadas de Jordania han decidido reubicar el hospital jordano de campo del barrio de Tal al Hawa en la ciudad de Gaza a la de Jan Yunis para asegurar la seguridad de su equipo y trabajadores a causa de las circunstancias a su alrededor", recoge el comunicado difundido por los equipos del hospital.
El jordano se suma al Hospital Al Rantisi (el único que funcionaba en la ciudad de Gaza especializado en pediatría), el Hospital del Ojo de San Juan (oftalmológico) y el Hospital Al Quds, también en Tal al Hawa, que ya no cuenta con equipos médicos y sólo ofrece servicios de triage.
Tal al Hawa, donde se encuentran el Hospital Jordano y el Al Rantisi, es uno de los barrios desde los que se está expandiendo la operación terrestre del Ejército israelí que comenzó hace hoy una semana
08:52 h
El rey de España, Felipe VI, reivindicó este lunes la eficacia de la ONU para proteger el orden internacional y el respeto al Estado de Derecho, en un momento crucial para la diplomacia multilateral.
El monarca defendió el papel de Naciones Unidas en una intervención con motivo de la recepción que ofreció a la colectividad española en Nueva York con motivo de su viaje a Estados Unidos para intervenir en nombre de España en la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Consideró un honor encabezar la delegación española en una conmemoración que, dijo, se celebra en un momento de enorme trascendencia para la diplomacia multilateral, crucial, que no admite vacilaciones y que exige de todos una cooperación firme, solidaria y eficaz si de verdad hay una voluntad clara y honesta de avanzar y no dejarse llevar por intereses excluyentes.
El rey recordó que la ONU nació tras la guerra mas devastadora como un pacto entre naciones y una promesa a las generaciones futuras de que nunca más se permitiría que el miedo, la violencia y las amenazas marcarán el destino común.
"Honrar esa promesa no es mirar atrás, sino actuar. Y actuar significa hacer valer ese pacto", añadió el jefe del Estado, quien aseguró que España quiere actuar y encara este 80 aniversario convencida de que el multilateralismo es la herramienta más eficaz para responder a los grandes desafíos, y Naciones Unidas juega un papel central en la protección de un orden internacional fundamentado en reglas y en el respeto al Estado de Derecho.
08:25 h
El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, calificó este lunes como "teatro" la conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina) que está a punto de comenzar y aseguró que "no cambiará las vidas de los palestinos sobre el terreno".
"Veremos un espectáculo cuando el presidente (Emmanuel) Macron y sus amigos se reúnan. Sabemos que esta conferencia surge de intereses nacionales, no es diplomacia (...) Es una victoria vacía, un discurso vacío, en lugar de condenar realmente el terrorismo", dijo Danon a la prensa desde fuera de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La conferencia promete ser uno de los grandes eventos diplomáticos del año, preliminar a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU que comienza el martes.
La conferencia, apadrinada por Francia y Arabia Saudí, se había concebido como el foro donde algunas de las grandes potencias occidentales iban a dar el paso del reconocimiento del Estado palestino, pero se adelantaron durante el fin de semana Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal.
En línea con las afirmaciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el embajador del Estado hebreo aseguró que habrá "consecuencias" tras estas declaraciones unilaterales y, en concreto, respecto al presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró sentirse "decepcionado".
"Es muy fácil venir aquí, hacerse unas fotos y dar un discurso, pero esto no cambiará nada", recalcó Danon.
El representante israelí ante la ONU definió a su país como una "nación de paz que seguirá firmando acuerdos de paz en el futuro".
Además, agregó que están "coordinando esfuerzos con Estados Unidos" -ninguno de los dos países tomará partido en la conferencia por la solución de los dos Estados- para "traer de vuelta a los rehenes y acabar con Hamás".