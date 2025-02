Abascal ataca a la UE en la cumbre del trumpismo en Washington y espera que los aranceles "no lleguen"

Santiago Abascal quiere seguir siendo el alumno aventajado en España de Donald Trump. El líder de Vox viajó hasta Washington para participar este jueves en el foro la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), unas cumbres internacionales promovidas por la fundación radical conservadora de EEUU que en 2011 alentó al presidente norteamericano a dar el salto a la primera fila política. Durante su intervención, íntegramente en español, recurrió a sus mantras de siempre para cargar contra "la inmigración masiva", "las oligarquías" en Europa "a las que no ha votado nadie" y el "terrorismo islamista".

Durante la primera parte de su intervención, Abascal agradeció el discurso que pronunció el vicepresidente de los EEUU, J.D. Vance, de la pasada semana en la Cumbre de Seguridad de Múnich, que provocó una airada reacción por parte de los mandatarios europeos. Además de acusarles de restringir la libertad de expresión y ser democracias fallidas. Sostuvo, además, que la "mayor amenaza" de Europa "es interna". En ese mismo foro defendió a Elon Musk, dueño de X y asesor de Trump, por su apoyo explícito a la extrema derecha alemana de cara a las elecciones que se celebrarán este fin de semana. "Alzar la voz y expresar opiniones no es interferir en las elecciones, incluso si vienen de fuera del país y quien las expresa es muy influyente", dijo.

El líder de Vox aprovechó que Vance había inaugurado el CPAC para agradecerle sus palabras en Munich. “Gracias porque Europa necesitaba oír ese discurso y sus líderes esas verdades, las mismas que ellos tratan de silenciar y manipular cuando las decimos nosotros. Gracias porque no pueden seguir ocultando la realidad”. En esa línea sostuvo que "en Europa se persigue la libertad" y que agradeció que el vicepresidente estadounidense pudiera decir las "verdades del barquero" que, a su juicio, "no se pueden denunciar".

Vox salva a Mazón: les Corts rechazan pedir la dimisión del president en una caótica votación secreta Ver más

El dirigente ultra también expresó su deseo de que no se impongan los aranceles planteados por Estados Unidos en Europa, aunque recalcó que lo que realmente hace daño al viejo continente es el Pacto Verde y otras partidas "abusivas": "Las verdaderas cargas a nuestra economía no son los aranceles anunciados por Estados Unidos, que ojalá no lleguen. Los verdaderos aranceles son el Pacto Verde, los impuestos abusivos y la regulación 'woke'. Esa es nuestra ruina", sostuvo.

Abascal acusa a Sánchez de "comprar" las bombas a Putin y a la UE de "financiarlo"

El líder de Vox habló, además, sobre la guerra de Ucrania después de que la Administración de Donald Trump llamara "dictador" a su presidente, Vlodomir Zelensky, y le negara un sitio en la mesa de diálogo. El magnate ha tomado partido por Rusia en esa contienda al sostener que no es "realista” que Ucrania recupere su territorio, le haya negado la posibilidad de entrar en la OTAN, e incluso le culpara del inicio de la guerra. Hasta la fecha Abascal había evitado confrontar con el nuevo presidente de EEUU sobre esta cuestión y trató de desviar el foco sosteniendo que la culpa de todo la tiene la Unión Europea y el presidente español.

"Europa se puso en manos de Rusia aumentando su dependencia energética. Y ahora los mismos líderes que lo hicieron lloran. Y no lloran por los muertos en Ucrania, a la que han utilizado; o los muertos de la pandemia o de ataques yihadistas. Lloran porque su negocio es enriquecerse vendiendo Europa y eso ha llegado a su fin”, dijo. El ultraderechista se refirió también al viaje de Pedro Sánchez a Kiev el próximo lunes y le acusó de "comprar" las bombas a Putin. “Populares y socialistas han financiado la guerra de Putin", dijo. Abascal acusó a Bruselas de "destruir la industria y la energía propia": "Ahora pretenden llevarnos a la guerra total los mismos que han dejado a Europa indefensa", zanjó.