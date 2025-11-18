Absueltos los acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle en 2013

El Juzgado de lo Penal 2 de León ha absuelto a los 16 acusados de la muerte de seis mineros ocurrida en el Pozo Emilio del Valle en León en octubre de 2013 por un escape de gas grisú al no apreciar "pruebas de cargo suficientes" contra ninguno de los encausados, informa EFE.

El 28 de octubre de 2013 los mineros Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure, de entre 35 y 42 años, fallecieron sorprendidos por un escape de grisú mientras trabajaban a 694 metros de profundidad en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón (León), en uno de los peores accidentes de la minería en España que dejó también ocho heridos de diversa consideración.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, absuelve a todos los acusados, entre ellos a los propietarios de la Hullera, Antonio, Arturo y Aurelio del Valle, de los delitos de homicidio por imprudencia grave y de los delitos de lesiones por imprudencia grave. También absuelve a las compañías aseguradoras como responsables civiles directas y a la propia Hullera Vasco Leonesa como responsable civil subsidiaria.

Este auto no es firme y cabe la interposición de recurso de apelación ante el propio juzgado que será resuelto por la Audiencia Provincial de León.

Asimismo, la sentencia deja abierta la posibilidad de "acudir a la vía civil por aquellas partes que se consideren perjudicadas en su derecho".

La sentencia se ha dictado dos años y ocho meses después del final del juicio y doce años después de la tragedia en la que perdieron la vida los seis mineros.

La jueza encargada del caso se reincorporó a su puesto el pasado 29 de octubre tras más de dos años de baja y lo hizo un día después de una gran marcha que los familiares organizaron por las principales calles de León en el duodécimo aniversario del accidente.

En el momento de la reincorporación, fuentes judiciales aseguraron que la magistrada contaría con un refuerzo con el objetivo de dictar cuanto antes las sentencias pendientes, entre ellas la correspondiente a este caso.

El juicio comenzó una década después del accidente y sentó en el banquillo a dieciséis acusados de seis homicidios imprudentes y ocho delitos de lesiones imprudentes.

La Fiscalía retiró al final de la vista la acusación contra cinco de los encausados -todos vigilantes de categoría profesional- y la mantuvo para el resto, directivos y personal técnico cualificado de la Hullera Vasco Leonesa. Para cada uno de los cuales reclamaba tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente.

Las acusaciones particulares, por su parte, pedían seis años y medio, el máximo previsto en este caso para cada acusado, mientras las defensas solicitaban la libre absolución de los encausados al entender que el accidente fue imprevisible e inevitable.

Los familiares ven "denigrante" la sentencia

Manuel Moure, padre de uno de los mineros fallecidos, ha indicado a EFE que es "incomprensible que no sean declarados culpables con todo lo que tenían en contra" y se ha lamentado: "Después de doce años de lucha ya está. Absueltos todos. Es lo que nos queda a los pobres, fastidiarnos”.

Moure, que ha liderado las marchas y los actos reivindicativos que se han organizado en estos años para pedir justicia para los seis mineros fallecidos, se ha mostrado sorprendido por la rapidez con la que se ha dictado sentencia desde la incorporación de la magistrada el pasado 29 de octubre tras dos años de baja.

“¿Cómo puede ser que después de casi tres años desde que acabó el juicio no se hubiese resuelto y ahora, en poco más de dos semanas, ya se ha dictado sentencia?”, ha insistido.

Ha asegurado que es “incomprensible” que “haya estudiado el caso tan rápido” desde la incorporación tras la baja y ha sugerido que bajo este caso “ha tenido que haber presiones”.

Por su parte Icíar Ríos, viuda de José Luis Arias, ha lamentado a EFE que este sea el fallo después de tantos años esperando la sentencia.

“Es un mazazo más, aunque tampoco me coge de sorpresa, si te digo la verdad”, ha añadido, al tiempo que ha insistido en que “hace mucho tiempo" que dejó de creer en la Justicia.