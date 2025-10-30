MINUTO A MINUTO
Sigue en directo la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado
Siga la última hora de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado:
09:32 h
La portavoz de UPN, María Caballero, pregunta a Sánchez por "la banda del Peugeot" en la que estaban Sánchez, Ábalos y Cerdán "porque se recorrió España junto a ellos". "¿Me puede decir cuantos iban en el Peugeot?", pregunta Caballero. Y Sánchez ironiza: "¿Me está preguntado de verdad cuántas personas iban en un coche?"
"En cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, el PSOE actuó con contundencia, cuestión distinta a lo que hicieron otros partidos", asegura Sánchez al ser preguntado por Ábalos y Cerdán.
"Las cualidades políticas de Ábalos nada tenían que ver con sus circunstancias y hábitos personales que yo desconocía", dice Sánchez.
"¿Cesó a Ábalos en 2021 por qué le avisaron de algo?", pregunta la portavoz de UPN que cita a Adriana Lastra, o a su mujer Begoña Gómez, como posibles informantes de Sánchez.
"Los motivos por los cuales afronté una crisis de Gobierno fue porque salíamos de la pandemia y queríamos afrontar la desescalada", responde el presidente del Gobierno.
09:20 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que la financiación del PSOE es “absolutamente limpia, legal y regular” y ha señalado que ha podido liquidar gastos con factura como secretario general de los socialistas.
Sánchez ha respondido de esta manera en su primera intervención en la comisión de investigación sobre el caso Cerdán en el Senado, donde ha empezado a interrogarle la senadora María Caballero (UPN), quien le ha preguntado en varias ocasiones si ha cobrado dinero en efectivo o no del PSOE.
El presidente ha recordado que dinero en efectivo no es lo mismo que dinero negro. Sánchez y Caballero han protagonizado unos minutos de tensión, por la insistencia de la senadora de que el jefe del Ejecutivo dijera “sí o no”.
Sánchez ha señalado que nunca ha liquidado gastos por más de 1000 euros, como le ha preguntado la senadora, y ha remarcado que es “normal” hacer liquidaciones con factura dentro de los límites de la ley. Asimismo, ha subrayado que en el PSOE no hay sobresueldos, "sino que los cargos públicos aportan una parte de su sueldo al partido".
Informa Antonio Ruiz Valdivia
09:19 h
"En el PSOE no existen sobresueldos, lo que hacemos es aportar parte de nuestro sueldo a la financiación de nuestro partido", asegura Sánchez.
"Las cuentas de mi partido son absolutamente legales y transparentes, el PSOE es el partido más transparente, a diferencia de lo que ocurre con otras formaciones políticas".
María Caballero, le pregunta por la ubicación del despacho de la gerente del PSOE y el presidente del Gobierno asegura que no sabe dónde está ese despacho en Ferraz.
09:13 h
UPN pregunta a Sánchez si ha recibido el pago en sobre en efectivo por parte del PSOE.
"El PSOE tiene una financiación absolutamente legal y tenemos unos gastos garantizados", comienza Pedro Sánchez para "dar contexto".
"A lo mejor a ustedes les cueste entender la diferencia entre dinero negro y dinero en efectivo y me consta que en esta institución también se ha dado dinero en efectivo", responde Sánchez mientras María Caballero insiste en que responda con un "monosílabo: sí o no".
"Estoy convencido de que he podido liquidar gastos en efectivo", termina Sánchez respondiendo que asegura que "nunca ha cobrado más de 1.000€ en efectivo".
Sobre el pago y cobro en efectivo, "si me pregunta si es normal, sí, lo veo normal siempre en límites dentro de la legalidad", dice Sánchez.
09:06 h
Las preguntas del PP no llegarán hasta aproximadamente las 13:00 horas, porque el grupo mayoritario será el último en participar.
Alejo Miranda de Larra será el encargado de interrogar a Sánchez.
La sesión comenzará con María Caballero, de UPN.
08:56 h
Pedro Sánchez se enfrenta a una situación inédita en su carrera política: este jueves se somete al interrogatorio, como presidente del Gobierno, de la comisión de investigación sobre el caso Cerdán-Ábalos-Koldo impulsada por el Partido Popular en el Senado. Y lo hace bajo la lupa del PP, que pretende incluso que su versión sirva para que vaya al banquillo de los tribunales si no dice la verdad.
En el Palacio de La Moncloa, según fuentes gubernamentales, llevan tiempo preparando con el jefe del Ejecutivo esta intervención en la Cámara Alta, que arrancará a las 9 de la mañana. En el círculo de máxima confianza del líder socialista insisten en que hay absoluta “tranquilidad” por esta comparecencia.
El presidente contestará de una manera muy institucional, añaden las fuentes del Gobierno, y, por supuesto, responderá las preguntas de los senadores. No se ha preparado ningún tipo de anuncio, emiten desde el Palacio de La Moncloa, y volverá a insistir en que no hay ningún tipo de financiación irregular o caja B en la madrileña calle de Ferraz, donde está la sede del PSOE. Asimismo, el jefe del Ejecutivo no tiene ninguna intención de entrar en duras confrontaciones que contribuyan a un “circo”.
Informa Antonio Ruiz Valdivia
08:23 h
La expectación es máxima este jueves en el Senado ante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo, que supone su regreso a la Cámara Alta casi veinte meses después.
El Senado volverá a ser el centro de la atención informativa durante las próximas horas, como prueba que más de 270 periodistas han solicitado una acreditación para esta jornada, incluida prensa internacional.
Fue el 12 de marzo de 2024 la última vez de Sánchez en el Senado y la única ocasión en la que ha contestado a los senadores en una sesión de control en esta legislatura, en contraste con su presencia asidua los miércoles a las celebradas en el Congreso.
Aquel día tuvo su único cara a cara parlamentario con la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, quien no será esta vez su contraparte.
García se ha descartado para ese reto y es una incógnita aún quién preguntará a Sánchez en nombre del PP, aunque el único que no supondría una sorpresa sería Alejo Miranda de Larra, portavoz en la comisión y un incisivo y aguerrido interrogador.
08:19 h
