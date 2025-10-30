Sigue en directo la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado

09:32 h

La portavoz de UPN, María Caballero, pregunta a Sánchez por "la banda del Peugeot" en la que estaban Sánchez, Ábalos y Cerdán "porque se recorrió España junto a ellos". "¿Me puede decir cuantos iban en el Peugeot?", pregunta Caballero. Y Sánchez ironiza: "¿Me está preguntado de verdad cuántas personas iban en un coche?"

"En cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, el PSOE actuó con contundencia, cuestión distinta a lo que hicieron otros partidos", asegura Sánchez al ser preguntado por Ábalos y Cerdán.

"Las cualidades políticas de Ábalos nada tenían que ver con sus circunstancias y hábitos personales que yo desconocía", dice Sánchez.

"¿Cesó a Ábalos en 2021 por qué le avisaron de algo?", pregunta la portavoz de UPN que cita a Adriana Lastra, o a su mujer Begoña Gómez, como posibles informantes de Sánchez.

"Los motivos por los cuales afronté una crisis de Gobierno fue porque salíamos de la pandemia y queríamos afrontar la desescalada", responde el presidente del Gobierno.