MINUTO A MINUTO
El PSOE cree prioritarios los cribados y el PP pide incluir la salud mental en el tratamiento
Siga la actualidad de este domingo 19 de octubre:
12:32 h
Irán, China y Rusia declararon concluido el acuerdo nuclear de 2015 y subrayaron la ilegalidad de la restauración de las sanciones de la ONU contra Teherán por su programa atómico, al declarar finalizado el pacto y todas sus disposiciones.
“China, Irán y Rusia afirman que el intento del E3 (Francia, Alemania y Reino Unido) de activar el llamado mecanismo de restauración automática de las sanciones es, por defecto, jurídicamente y procesalmente defectuoso”, escribió este domingo en X el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.
El diplomático publicó fragmentos de una carta conjunta de China, Rusia e Irán, enviada el sábado al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que declararon oficialmente concluido el acuerdo nuclear.
El pacto establecía el 18 de octubre de 2025 como fecha de expiración, es decir, diez años después de su ratificación por la ONU mediante la resolución 2231.
12:25 h
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó este domingo de que los restos mortales tanto del exrehén Ronen Engel, de 54 años, como del ciudadano tailandés Sonthaya Oakkharasri, de 30, fueron devueltos de madrugada a Israel; tras su identificación forense.
Ronen Engel fue secuestrado ya sin vida del Kibutz Nir Oz, localizado a pocos kilómetros de la Franja, detalló un comunicado castrense. Su mujer y sus dos hijas fueron también capturadas y devueltas durante el primer acuerdo de liberación de rehenes en noviembre de 2023.
"Después de 744 días, mi padre finalmente regresó a casa", escribió hoy su hija Mika en Instagram. "No es lo que esperábamos, no es lo que deseábamos para él, pero por fin ha llegado", añadió.
El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos afirmó en otro comunicado que su regreso "brinda cierto consuelo a una familia que ha vivido una incertidumbre y unas dudas insoportables durante más de dos años" y pidió el regreso del resto de cautivos fallecidos.
12:12 h
El PSOE ha defendido este domingo, en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que los programas de cribado de esta enfermedad deben ser una prioridad absoluta en todas las comunidades autónomas mientras que el PP ha apostado porque los tratamientos en salud mental formen parte integral del tratamiento.
Los dos partidos han publicado sendos manifiestos en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama que se celebra cada 19 de octubre, una jornada en la que el PSOE ha incidido en los fallos del cribado en el sistema sanitario andaluz.
Los socialistas han recordado que cerca de dos mil mujeres no fueron informadas de los resultados no concluyentes de su mamografía en Andalucía, unos hechos creen "de extrema gravedad", pues vulneran derechos básicos de las pacientes y ponen en riesgo la salud "y la vida de mujeres que confiaron en el sistema público", han indicado.
Por ello, el PSOE ha exigido al gobierno de la Junta de Andalucía, que preside Juan Manuel Moreno, que actúe "con transparencia y urgencia: que deje de mentir y ocultar información, publique todos los datos, ponga en marcha de inmediato un plan de atención integral para las mujeres afectadas, que escuche y se ponga a disposición de las asociaciones de mujeres enfermas, que deje de culpar a los profesionales".