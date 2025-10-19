El PSOE cree prioritarios los cribados y el PP pide incluir la salud mental en el tratamiento

12:32 h

Irán, China y Rusia declararon concluido el acuerdo nuclear de 2015 y subrayaron la ilegalidad de la restauración de las sanciones de la ONU contra Teherán por su programa atómico, al declarar finalizado el pacto y todas sus disposiciones.

“China, Irán y Rusia afirman que el intento del E3 (Francia, Alemania y Reino Unido) de activar el llamado mecanismo de restauración automática de las sanciones es, por defecto, jurídicamente y procesalmente defectuoso”, escribió este domingo en X el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí.

El diplomático publicó fragmentos de una carta conjunta de China, Rusia e Irán, enviada el sábado al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que declararon oficialmente concluido el acuerdo nuclear.

El pacto establecía el 18 de octubre de 2025 como fecha de expiración, es decir, diez años después de su ratificación por la ONU mediante la resolución 2231.