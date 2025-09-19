MINUTO A MINUTO
Albares descarta por el momento la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel
Sigue la última hora del viernes 19 de septiembre:
11:38 h
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, considera que tras la cancelación del programa nocturno de Jimmy Kimmel "merece la pena" investigar The View, también de la cadena ABC, por supuesta violación de la norma de igualdad de tiempos de emisión.
Dicha norma exige a los medios brindar igualdad de oportunidades a todos los candidatos políticos, salvo que se trate de un programa de noticias genuino.
"En teoría, supongo que se puede argumentar que The View es un programa de noticias legítimo, pero no estoy tan seguro. Creo que vale la pena que la FCC investigue si The View y algunos de estos otros programas todavía califican como programas de noticias genuinos y, por tanto, estén exentos del régimen de igualdad de oportunidades que el Congreso ha establecido", dijo en la cadena Fox News.
Ese canal señala en su web que, según la organización de análisis de medios Media Research Center, entre enero y abril de 2025 The View no ha llevado a ningún invitado de derechas, pero sí a 63 liberales.
11:32 h
El jefe del Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante general Antonio Piñeiro, ha dejado claro este viernes que, ante un cayuco en el mar, la principal misión de los buques militares es ayudar, salvar y rescatar a sus ocupantes y, en ningún caso, "apartarlos".
Lo ha hecho durante su intervención en el Foro de la Nueva Defensa y el Espacio, en respuesta al dirigente de Vox, Javier Ortega Smith, quien le ha preguntado si veía necesario incrementar la presencia de barcos de la Armada en el Estrecho y en aguas de Ceuta y Melilla para poner freno a la inmigración ilegal que llega a las costas españolas a través de embarcaciones.
"Que nadie espere que un barco de la Armada ante una situación de ese tipo vaya a proceder a apartarlos", ha subrayado el almirante Piñeiro. "No estamos para eso", ha zanjado. Y ha insistido en que "jamás ante un cayuco vamos a tener otra actitud que no sea la de ayudar a la gente y rescatarla".
El resto -ha dicho el Ajema- "es una cuestión que está por encima de las Fuerzas Armadas".
Para ilustrar la crudeza que se vive en el mar ante ese tipo de situaciones, el Ajema se ha referido a la Operación Sophia de la Unión Europea que buscaba desarticular redes de tráfico de personas en el Mediterráneo y en la que participaron fragatas españolas en labores humanitarias.
11:17 h
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, anunció este viernes que propondrá declarar como "organización terrorista" al movimiento antifascista 'Antifa', siguiendo la iniciativa del presidente Donald Trump en EE.UU., tras el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.
"Me alegré de la decisión del presidente americano y voy a proponer que hagamos lo mismo aquí, en Hungría", explicó Orbán en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth.
El jefe de Gobierno húngaro, aliado de Trump, afirmó que en Hungría "ha llegado el momento de que, siguiendo el ejemplo estadounidense, califiquemos a organizaciones como 'Antifa' como organizaciones terroristas".
"Antifa es, sin duda, una organización terrorista", enfatizó el primer ministro húngaro, que no dio más detalles sobre esta organización en su país.
Sin embargo, Orbán aludió, sin nombrarla, a la italiana Ilaria Salis, que en 2023 fue acusada en Hungría de agredir a tres participantes de una marcha neonazi y estuvo en prisión preventiva.
Salis, en las elecciones europeas del junio de 2024, logró un escaño en el Parlamento Europeo, con lo que obtuvo inmunidad parlamentaria, y así se libró de la cárcel húngara.
Orbán ahora, en clara alusión al caso del febrero de 2023, dijo que (los antifascistas) "llegaron a Hungría y golpearon a personas pacíficas en la calle. Luego se han convertido en diputados del Parlamento Europeo y desde allí dan lecciones a Hungría sobre el Estado de derecho".
11:11 h
El cese del programa de Jimmy Kimmel por un comentario sobre el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk ha unido a su hasta ahora competencia, que ha salido en su defensa y ha señalado, en palabras de Stephen Colbert, que "todos" son Kimmel.
"Esta noche todos somos Jimmy Kimmel", dijo Colbert en la apertura de su The Late Show.
Lo sucedido, según añadió, es una "censura flagrante". "Con un autócrata no puedes ceder ni una pulgada. Si ABC piensa que esto va a satisfacer al régimen son lamentablemente ingenuos", recalcó el presentador, cuyo programa dejará de emitirse en mayo de 2026 tras una decisión que la cadena CBS justificó por razones puramente financieras y que el presidente, Donald Trump, celebró.
Jon Stewart, que normalmente se pone al frente de The Daily Show solo los lunes, volvió a la antena el jueves de manera extraordinaria para presentar un 'late-night' "completamente renovado y aprobado por el gobierno".
Lo hizo desde un plató repleto de dorados, emulando el Despacho Oval de la Casa Blanca, que Trump ha cargado de ornamentos y decoración fastuosa desde el inicio de su segundo mandato el pasado enero.
Aparentemente nervioso, Stewart hizo un análisis adulador y servil de la visita que el líder republicano ha efectuado esta semana al Reino Unido, y también abordó el debate que ha surgido en torno a la libertad de expresión.
11:09 h
Al menos 14 personas murieron durante la noche y las primeras horas de la mañana de este viernes a causa de los ataques del Ejército de Israel en la Franja de Gaza, según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta.
La mayoría de las víctimas se concentran en la ciudad de Gaza, donde se registró la llegada de cinco cadáveres al Hospital Al Shifa y otros tres al Hospital Bautista Al Ahli. La capital es el núcleo de la ofensiva israelí desde mediados de agosto, y esta semana escaló hacia las fases iniciales de una operación terrestre.
En el centro de Gaza murieron al menos seis personas (cinco cadáveres llegaron al Hospital Al Awda de Nuseirat y, otro, al de los Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah).
En los alrededores de Nuseirat, dos hombres murieron en un ataque del Ejército cuando recogían madera, informó la Red de Noticias Quds, vinculada al grupo islamista Hamás.
Además, la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recogió otro ataque con dron junto a una rotonda en Nuseirat y un bombardeo en el área de la mezquita de la ciudad vieja de Deir al Balah.
Por otro lado, la red Quds advirtió de otro bombardeo en el barrio de Tal al Hawa, en el suroeste de la ciudad de Gaza y objetivo de numerosos bombardeos en los últimos días.
Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países calificaron esta semana de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 65.000 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños.
11:07 h
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha asegurado en su declaración ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana que fue él quien propuso al Cecopi el envío de un mensaje a la población para avisar por el riesgo de desborde de la presa de Forata.
Según han informado fuentes judiciales presentes en su declaración, que se ha iniciado a las 9:30 horas, Polo, que estaba conectado de forma telemática a aquella reunión del 29 de octubre de 2024, interrumpió una conversación sobre las inundaciones de Utiel para advertir sobre la situación en Forata (presa en el cauce del río Magro, afluente del Júcar).
Ha explicado que el jefe del área de explotación de la CHJ reclamó un escenario de emergencia de la presa y que, tras esta intervención, se desconectó la conexión con el Cecopi una media hora.
En la siguiente conexión, Polo relata que los presentes en la misma, incluida la entonces consellera Salomé Pradas, dicen que no van a evacuar, momento en el que el presidente de la CHJ asegura verse sorprendido porque "nadie había hablado de eso".
Polo ha declarado que fue en ese momento cuando propuso el envío de un mensaje a la población y que, tras su consejo, se empezó a debatir sobre qué suponía la emergencia.
Según ha explicado en su declaración, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, explicó a Salomé Pradas "varias veces" que la ley le amparaba a tomar cualquier medida, el confinamiento de la población entre ellas, ante las dudas de la entonces consellera, que figura como investigada en esta causa penal por la gestión de la dana.
La situación fue "tensa" en palabras del presidente de la CHJ, "porque no se tomaban medidas", de modo que, según ha asegurado en su testifical, insistió en el envío de un mensaje en el que se pidiese a la población que subiese a pisos altos.
El mensaje ES-Alert llegó finalmente a los móviles de la población a las 20:11 horas de aquel 29 de octubre.
10:05 h
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha sido recibido entre gritos y acusaciones por familiares de víctimas de las inundaciones a su llegada al juzgado de Catarroja (Valencia) donde va a testificar por la gestión de la dana, y ha admitido que "no es agradable" hacerlo en estas condiciones.
Polo ha llegado a la sede judicial alrededor de las 9:15 horas, quince minutos antes de la hora fijada por la jueza de Catarroja para declarar en calidad de testigo en la causa penal en la que se investiga la gestión de la dana.
Multitud de cámaras y fotógrafos aguardaban su llegada, pues su declaración ha despertado mucha expectación tras no haber aparecido apenas públicamente desde las trágicas riadas del 29 de octubre de 2024 que se cobraron 229 vidas.
También se han concentrado a las puertas del juzgado una decena de familiares de víctimas que le han reprochado que se "esconda" o que han reclamado directamente "prisión" para él.
El presidente de la CHJ ha accedido al juzgado con dificultades, ha admitido que "no es agradable venir aquí en estas condiciones" y ha insistido en que no tiene "nada que ocultar", al tiempo que ha instado a los periodistas a su salida, cuando finalice la declaración, para responder a sus preguntas.
El máximo responsable de la gestión de la cuenca del Júcar deberá responder, con la obligación como testigo de decir la verdad, a todas las partes personadas en la causa, algunas de las cuales han pedido su imputación en reiteradas ocasiones.
10:00 h
La campaña del aceite de oliva termina oficialmente el día 30 y el sector prevé, si no llueve en octubre y noviembre, que la próxima cosecha sea más corta de lo previsto y comience con un volumen ajustado de existencias, lo que podría traducirse en una nueva alza de precios en origen.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisaba el pasado miércoles de la alerta "amarilla" en provincias aceiteras como Jaén, Córdoba o Sevilla por las altas temperaturas, de hasta 38 grados.
"El cambio climático está teniendo un efecto dramático en el olivar, porque vivimos veranos de seis meses", ha lamentado Rafael Sánchez de Puerta, director general de la cooperativa Dcoop, la mayor productora mundial de aceite de oliva, con cerca de 200.000 toneladas anuales de media.
"En julio y agosto sabemos que hace calor y que no llueve, pero septiembre y octubre son los meses en el que el olivo se tiene que recuperar y tiene que producir el aceite", ha explicado.
Desde la Interprofesional del Aceite de Oliva de España, su directora gerente, Teresa Millán, ha recordado que las lluvias de primavera vaticinaban que se iba a superar en 2025/2026 una "campaña media" como la actual, de 1,415 millones de toneladas, "y ahora se empieza a pensar que a lo mejor es una campaña media, nuevamente".
A falta de conocer en los próximos días el aforo previo de campaña de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el secretario general de la organización agraria UPA, Cristóbal Cano, estima a día de hoy que se producirán entre 1,2 y 1,3 millones de toneladas.
09:33 h
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado por el momento la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel como reclaman algunos de sus socios de Gobierno.
En declaraciones a los medios de comunicación en Luxor en la última jornada del viaje de Estado que los reyes de España realizan a Egipto, Albares ha dicho que no está sobre la mesa esta ruptura: en este momento nos centramos en tomar decisiones porque "es lo absolutamente urgente para que Israel no pueda seguir con su esfuerzo militar en Gaza y esta matanza que no tiene fin".
En su opinión, es el momento para que "termine el desplazamiento forzoso de población y el bloqueo que impide que entren alimentos con normalidad en la Franja de Gaza".
"Este es el momento de pasar a tomar decisiones concretas y a mandar un mensaje claro a Israel: no pueden esperar de la Unión Europea una relación normal, como si no estuviera ocurriendo nada", ha insistido el ministro.
El Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, para protestar por las "inaceptables" palabras y posiciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, sobre España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La protesta frente a la representante diplomática israelí se unió a la decisión del Ministerio que dirige José Manuel Albares de llamar también a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon.