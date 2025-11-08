Un alcalde de Vox de Jaén distribuye un calendario con la imagen de Franco entre sus clientes

El regidor de Puente de Génave (Jaén), Francisco García Avilés, ha editado un calendario con simbología franquista que pretende distribuir entre sus clientes. El almanaque muestra una fotografía de Francisco Franco junto al lema “Franco, Franco, Franco, Franco. ¡Viva España!” y la bandera del águila, símbolo considerado anticonstitucional.

El edil de Vox ha querido desvincular al Ayuntamiento de la publicación y sostiene que se trata de una tradición de más de 15 años vinculada a la asesoría privada que gestionaba antes de asumir el cargo: "No veo por qué este año tiene que dejar de imprimirse porque yo haya entrado en la alcaldía".

La polémica estalló a partir de este jueves, cuando el alcalde difundió el calendario a través de sus redes sociales personales y numerosos vecinos del municipio se interesaron por conseguir un ejemplar.

Aunque la edición no está firmada por el Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno en Jaén ha confirmado que ha abierto un expediente y ha remitido el caso a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El contenido será analizado para deliberar si vulnera la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe la exaltación del franquismo y el uso de símbolos vinculados con la dictadura.

No es la primera vez que García Avilés genera controversia por cuestiones similares. En 2023, ya difundió un calendario que incluía imágenes de Franco y José Antonio Primo de Rivera, acompañado de la frase “Yo soy responsable solo ante Dios y la historia”.

La oposición de Adelante y PCE

Adelante Andalucía ha pedido la intervención de la Fiscalía por un posible delito contra la ley de memoria democrática a raíz de la difusión del calendario con simbología franquista.

“La difusión de material que exalta la dictadura franquista, proceda directa o indirectamente del círculo del alcalde, no solo es inadmisible democráticamente, sino que podría constituir una vulneración de la legislación vigente”, ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía en Jaén, Alejandro Cabrera.

A su juicio, el alcalde debe aclarar "cómo es posible que calendarios con simbología fascista hayan salido de su entorno político" y considera que, “si se confirma cualquier responsabilidad, deberá asumirla”.

El dirigente cree que la ley de memoria democrática establece la obligación de todas las administraciones de impedir y sancionar cualquier exaltación del franquismo.

“No estamos ante una anécdota sino ante un hecho que normaliza símbolos de una dictadura responsable de miles de asesinatos y represión. Jaén no puede tener un gobierno local que permita ni directa ni indirectamente la apología del franquismo”, ha subrayado Cabrera.

“Lo que ha sucedido no son casos aislados. Son consecuencia del clima que PP y Vox están imponiendo en Andalucía, donde se blanquean símbolos franquistas, se cuestiona la memoria democrática y se legitiman discursos reaccionarios”, ha denunciado Cabrera.

Ha sostenido que “cuando el Gobierno andaluz cede ante las exigencias de la extrema derecha y recorta políticas de memoria, envía un mensaje peligroso: que la dictadura puede relativizarse. Y eso es lo que nos conduce a episodios tan graves como los que estamos viviendo”, ha alertado.

Adelante Andalucía ha pedido la apertura de un expediente informativo para depurar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

También el Partido Comunista de Jaén ha condenado la difusión del calendario franquista por parte del regidor de Puente de Génave y le ha exigido que retire el anuncio en sus redes sociales.

“Tanto la promoción como la distribución de la imagen del dictador es exaltación del franquismo y, por tanto, no es algo anecdótico ni nostálgico, es una provocación y una ofensa directa a la memoria democrática, a las víctimas del franquismo y a toda la sociedad”, señala el PCE en un comunicado.

El PCE entiende que “con la promoción pública de la imagen de Franco se pretende blanquear la dictadura fascista y se permite el avance del discurso reaccionario y autoritario”.