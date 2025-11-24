Transparencia total
Aliança Catalana igualaría a Junts que cae detrás de PSC y ERC según el barómetro catalán

  • Junts caería hasta la tercera plaza, al pasar de 35 a 19-20 escaños en el Parlament, y Aliança Catalana se dispararía hasta los 19-20 diputados
  • Esto según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat a partir de 2.000 encuestas realizadas por la empresa Opinòmetre
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, durante una reunión. Jasper Jacobs (Europa Press)

Junts per Catalunya caería hasta la tercera plaza, al pasar de 35 a 19-20 escaños en el Parlament, y empataría con una Aliança Catalana que se dispararía hasta los 19-20 diputados, por detrás del PSC (38-40) y ERC (22-23), según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha presentado este lunes la encuesta, elaborada a partir de 2.000 encuestas realizadas entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre por la empresa Opinòmetre.

Vox, por su parte, lograría 13-14 escaños y superaría al PPC (12-13), mientras que Comuns (6) y la CUP (3-4) podrían mantener su actual representación.

