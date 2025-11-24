ENCUESTA CATALUÑA
Aliança Catalana igualaría a Junts que cae detrás de PSC y ERC según el barómetro catalán
Junts per Catalunya caería hasta la tercera plaza, al pasar de 35 a 19-20 escaños en el Parlament, y empataría con una Aliança Catalana que se dispararía hasta los 19-20 diputados, por detrás del PSC (38-40) y ERC (22-23), según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.
El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, ha presentado este lunes la encuesta, elaborada a partir de 2.000 encuestas realizadas entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre por la empresa Opinòmetre.
Vox, por su parte, lograría 13-14 escaños y superaría al PPC (12-13), mientras que Comuns (6) y la CUP (3-4) podrían mantener su actual representación.