Almeida pagará a La Vuelta 350.000 euros por la promoción de la ciudad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicado que se pagarán los 350.000 euros que el consistorio había comprometido con la Vuelta Ciclista a España para la promoción de la ciudad, según informa EFE.

"Nosotros no vamos a hacer que quien ha sido víctima de un boicot y quién ha sido víctima además de Pedro Sánchez y sus declaraciones que encima tenga que correr con el riesgo económico que supone haber cancelado la Vuelta ciclista a España", ha subrayado el edil durante la presentación este miércoles de un sistema de balizas en la M-30.

Almeida ha incidido en que pondrá todos los medios para que la Vuelta a España "no sufra ningún perjuicio económico del Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de lo que pasó el domingo".

En el mismo acto, el alcalde madrileño ha mostrado su "preocupación" por saber si el Gobierno español "va a trabajar" para que Madrid sea en 2030 sede de la final del Mundial de fútbol, algo que no tiene "claro".

"No tengo claro que no vayan a seguir utilizando el tema de Gaza para sus intereses particulares y propios. No tengo claro que quiera tener la fuerza suficiente frente a Marruecos para que Madrid sea sede de la final. A partir de ahí estoy deseando ver qué es lo que hace el Gobierno", ha aseverado Almeida.