Asociaciones de memoria lamentan la ineficacia de la ley para frenar mensajes como el de Tellado y las fosas

“Hay una pequeña tradición incomprensible y lamentable en el PP por la que de vez en cuando se mete con las víctimas del franquismo”, argumenta Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en declaraciones a infoLibre.

Miguel Tellado, portavoz y secretario general del PP, animaba este sábado a la movilización de su partido para “empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido”. Estas palabras, pese a no hacer mención directa a la Guerra Civil o a la dictadura, se han entendido como una ofensa hacia las víctimas del franquismo y varias organizaciones ya han alzado la voz.

Distintos dirigentes políticos de la oposición censuraron las palabras de Tellado. Pedro Sánchez las calificó como “un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa” y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado al PP que no tenga “límites”. Yolanda Díaz también se unió a las protestas y volvió a reivindicar a los “cientos de miles de españoles y españolas” que siguen en fosas comunes y que fueron “asesinados impunemente por la derecha golpista”.

Una asociación de memoria histórica critica a Tellado por su juego verbal sobre desapariciones forzosas Ver más

Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros de Memoria en España, se pregunta si nos “imaginaríamos a un ministro alemán diciendo que hay que gasear a la oposición” y recuerda que “en un país donde quedan tantas fosas comunes por exhumar hablar de fosas es algo de muy mal gusto”. En el año 2022, el Gobierno constató la existencia de 2.615 fosas, de las cuales tan solo 531 han sido exhumadas; otras 259 se han dado por desaparecidas.

Sobre la intencionalidad de las palabras del Tellado, Arturo Peinado piensa que “no eran improvisadas, iban con mala leche y se usaron manera retorcida”. Emilio Silva asegura que “él se ha memorizado esa frase, sabe la repercusión que tiene y no es algo casual”. Además se reafirma en que esto no es un “hecho aislado” en el partido, sino que es algo sistemático que ya han hecho políticos como Esther Muñoz o Rafael Hernando.

Desde estas asociaciones, pese a habérselo planteado, no van a llevar a cabo ninguna acción legal contra Miguel Tellado ya que no se ven amparados por la Ley de Memoria Democrática. “Hay un gran consentimiento con el franquismo y esta ley no consiguió construir un marco normativo que realmente sirviera para frenar este tipo de cosas”, asegura el fundador de la ARMH. “No queremos disculpas, tan solo exigimos que se cumplan los derechos humanos”, concluyó.