El Estado asumirá 8 activos penitenciarios, como el de Carabanchel, para hacer 1.332 viviendas

Sepes, germen de la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo, incorporará a su patrimonio ocho instalaciones y terrenos penitenciarios, entre ellos los de la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), para hacer 1.332 nuevas viviendas protegidas y asequibles.

Según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, estos activos, incluidos en el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP), están valorados en más de 78 millones y se localizan en centros urbanos de 8 provincias de 5 comunidades autónomas: Carabanchel (Madrid), Sevilla, Córdoba, Dénia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos).

La mayor cantidad de nuevas viviendas (508) se localizarán en terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, que funcionó hasta 1998.

Según ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estos activos tuvieron un uso carcelario, e incluso sirvieron para la represión de presos políticos bajo la dictadura franquista, y ahora hay que 'resignificarlos' y ponerlos a disposición de la ciudadanía en forma de viviendas protegidas y asequibles.

Todos tienen aprobado su planeamiento y, en el caso de Huesca, Segovia y Burgos, se van a licitar próximamente las obras; mientras que el resto está en trámites de urbanización y en Carabanchel queda pendiente su aprobación.

El traspaso -sin coste- de estos terrenos desde SIEPSE, dependiente del Ministerio del Interior, a la nueva Entidad Pública de Vivienda responde a la "necesidad urgente" de incrementar la oferta residencial.

Dada la crisis de vivienda que atraviesa España, ante un déficit de producto y grandes dificultades de acceso, el Ejecutivo busca movilizar de forma "urgente y estratégica" todos los suelos e inmuebles de titularidad pública para ponerlos al servicio de la ciudadanía con más vivienda asequible.

A Sepes -que ultima su reestructuración como nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo- ya se incorporaron 17 inmuebles de Defensa con capacidad para 1.000 viviendas y en julio se anunció el traspaso de 40.000 casas y 2.400 suelos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Más de 500 viviendas en la antigua cárcel de Carabanchel

La actuación de mayor envergadura -508 nuevas viviendas- se desarrollará en terrenos de la cárcel de Carabanchel, que tiene una superficie de 27.000 m2 y está pendiente su proyecto de urbanización.

Vivienda, que va a trabajar con el Ministerio de Memoria Democrática, recuerda que, construida durante el régimen franquista, albergó a numerosos presos políticos y sociales y estuvo en funcionamiento hasta 1998.

Ahora, la Entidad Estatal de Vivienda se encargará de la completa urbanización de la actuación, aunque le corresponden tres parcelas y parte de una cuarta compartida.

Por su parte, la Cárcel de la Ranilla (Sevilla) -construida en los años 30- acogerá 240 viviendas. En la Guerra Civil se hacinaron en ella miles de presos políticos republicanos, teniendo también un barracón de mujeres, algunas de ellas fusiladas durante la dictadura, según apunta el Ministerio de Vivienda. A finales de siglo, fue abandonada y finalmente derribada en 2007.

Además, la antigua cárcel de Córdoba dará lugar a 174 viviendas. En 2024, Interior adjudicó la obra de urbanización del solar, pero se anuló posteriormente por precios desactualizados que hacían inviable el proyecto. Tras su adscripción a Sepes, el primer paso será actualizar ese proyecto de urbanización.

En la cárcel de Dénia se levantarán 145 viviendas (está pendiente de demolición) y en la provincial de Huesca otras 140. Inaugurada esta última en 1955 se cree que albergó a cientos de europeos que huían de otros regímenes.

La cárcel de Torrero (Zaragoza), que también fue escenario de la represión franquista y cuya demolición comenzó en 2005, permitirá 64 nuevas viviendas; la de Segovia 53 viviendas; y la de Briviesca (Burgos) 8 más.