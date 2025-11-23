Israel confirma haber asesinado a un líder de Hizbulá en su ataque con múltiples víctimas

El Ejército de Israel confirmó este domingo el asesinato del jefe del Estado Mayor de Hizbulá, Haytham Ali Tabatabai, en un bombardeo contra Beirut en el que, según fuentes médicas libanesas, han muerto al menos otras cuatro personas y 28 más han resultado heridas.

"Hoy, 23 de noviembre de 2025, las Fuerzas de Defensa de Israel, bajo la dirección de Inteligencia, atacaron en la zona de Beirut y eliminaron al terrorista Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hizbulá", confirmó un comunicado castrense.

Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Tabatai lideraba "el fortalecimiento y el suministro de armas" a la organización. Además, ya fue designado por el departamento de Estado de EE.UU. como 'Terrorista Global Especialmente Designado' en 2016 y por el que se ofrecía hasta 5 millones de dólares por información sobre él.

Sin embargo, Hizbulá no se ha pronunciado hasta el momento ante esta información.

El ataque aéreo tuvo como objetivo un edificio de apartamentos en la zona de Haret Hreik, en el Dahye, que provocó también "daños considerables a automóviles y edificios", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

La agencia indicó que dos proyectiles impactaron contra ese inmueble, situado en una avenida principal de Haret Hreik.

El último bombardeo contra Dahye tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando el Ejército israelí atacó supuestas "fábricas de drones" de Hizbulá.

Este ataque directo se produce pese al alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, llamó este domingo tras el ataque a una "intervención internacional" para evitar un mayor deterioro de la situación en el país mediterráneo.

"El Líbano, que se ha adherido al cese de hostilidades durante casi un año y ha presentado una tras otra iniciativa, reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad e intervenga con firmeza y seriedad para detener los ataques contra el Líbano y su pueblo", dijo en un comunicado enviado por su oficina.

Por ello, consideró que únicamente la intervención internacional podrá evitar un mayor deterioro de la situación que pueda reavivar las tensiones en la región así como "un mayor derramamiento de sangre".

Aoun ya indicó el pasado viernes que su país está dispuesto a negociar "cualquier" acuerdo con Israel que permita poner fin a los continuados ataques, algo que, dijo, debería complementarse con apoyo internacional al Ejército libanés.