Alfonso Serrano, número 2 de Ayuso, carga el sueldo de su jefe de gabinete al Ayuntamiento de Madrid

Alfonso Serrano, el número dos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dentro del PP madrileño donde ocupa el puesto de secretario general, carga el sueldo de su jefe de gabinete al Ayuntamiento de Madrid. Según informa la Cadena Ser, el máximo responsable del gabinete de Serrano, con un salario de más de 63.000 euros anuales, lleva cobrando la nómina desde abril del consistorio de la capital española.

El periodista Víctor Ruiz de Almirón López, que figura en el Portal de Transparencia del Consistorio como personal eventual de nivel 28 desde el mes de abril. Ruiz de Almirón cobra del erario municipal porque, según el Grupo Municipal Popular, realiza tareas de “asesoría política” para ellos, aunque los periodistas que siguen habitualmente la información local no tenían constancia de esos trabajos.

Desde el PP de Madrid aseguran que el jefe de gabinete de Serrano compatibiliza la asesoría a su jefe con "otros cargos del partido", para los populares, "los asesores del Grupo Municipal, igual que en otros ayuntamientos o en el Congreso de los Diputados y en el Senado, trabajan para el grupo y para el partido”, justifican en declaraciones a la Ser.

El nombramiento y funciones del personal eventual municipal está regulado en un decreto de 2014 del Ayuntamiento de Madrid, que fija que “su nombramiento y cese son libres”, aunque la normativa no contempla que los partidos políticos puedan endosar los costes laborales de su plantilla a los grupos municipales. De hecho, la única salvedad que recoge el decreto es que “excepcionalmente, cuando exista una necesidad debidamente justificada, el personal eventual podrá prestar servicios a otros órganos superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid que se integren en los servicios generales del Ayuntamiento de Madrid”.

Otro cargo al Ayuntamiento

Pero el caso del jefe de gabinete de Serrano no es el único. Cristina Ramos García-Patrón, también periodista, cobra al menos desde agosto de 2023 también del consistorio local madrileño como personal eventual de nivel 24 y un salario de 51.429,36 euros anuales.

Ramos ejerce, habitualmente, como ‘número dos’ del PP en la Comunidad de Madrid. Sus tareas pasan por responder a cuestiones de los informadores, elaborar notas de prensa o acompañar a Serrano en sus actos públicos. La periodista también se encarga de anunciar a los oradores en los mítines del Partido Popular de Madrid.