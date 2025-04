Ayuso arremete contra el fiscal general en la prensa portuguesa y afirma en falso que lo han destituido

Hoy por hoy, Álvaro García Ortiz sigue siendo fiscal general del Estado. Porque, hasta el momento, no ha dimitido ni, según ha dicho públicamente, tiene intención de hacerlo. Tampoco se ha producido hasta ahora ninguna de las causas que, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la ley que rige el funcionamiento interno del Ministerio Público, le obligarían a dejar el cargo. Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo ha dado ya por "destituido" en la prensa portuguesa. Así lo hace en una extensa entrevista que se publica en el número de esta semana del semanario político Expresso, el más influyente del país vecino. El artículo, titulado "No se puede gobernar a cualquier precio ni con cualquier persona", carga también directamente contra Pedro Sánchez y no cierra la puerta a futuros pactos con Vox.

García Ortiz está siendo investigado por la Sala de lo Penal del Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos que él niega. El instructor de la causa en el alto tribunal, Ángel Hurtado, investiga –hasta el momento sin pruebas– la presunta filtración a los medios de un correo electrónico enviado al Ministerio Público por la defensa de la pareja de la presidenta madrileña, el comisionista Alberto González Amador, en el que confesaba dos delitos fiscales y se comprometía a pagar la cuota tributaria defraudada, la multa correspondiente y los intereses, a cambio de evitar su ingreso en prisión. A esos dos supuestos delitos, la jueza que investiga su caso ha sumado otros dos, el de administración desleal y el de corrupción en los negocios, ambos relacionados con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, el gigante sanitario Quirón.

Todo esto no lo cuenta Díaz Ayuso en su entrevista publicada en el suplemento del semanario portugués este sábado. En una pregunta sobre Pedro Sánchez relacionada con el cambio en la presidencia de Telefónica, la presidenta de la Comunidad responde: "En muchos casos, donde había participación pública en las empresas hay personas de la confianza de Pedro Sánchez o de sus socios nacionalistas que entraron directamente. Sánchez necesita votos y los canjea por cargos en empresas públicas y privadas". "Hoy, por ejemplo los organismos públicos del Estado los dirige un activista político y no un funcionario público de prestigio", prosigue. "Es por eso que por primera vez en la historia de España tenemos un fiscal general del Estado destituido", concluye falsamente.

"Brazo represivo del Gobierno"

En la entrevista, la dirigente madrileña hace otras referencias al fiscal general al dibujar la situación política española como insólita. Tras acusar al PSOE de pactar con "nacionalistas, xenófobos, comunistas y todos aquellos que quieren acabar con España", asegura que "en cualquier otro lugar de la Unión Europea nada de lo que está pasando podría soportarse". "Ningún gobierno donde el fiscal general del Estado pueda acabar en los tribunales... Un fiscal general vela por la legalidad de la Justicia, no para formar parte de la ilegalidad y ser un brazo represivo del Gobierno", añade.

García Ortiz es una de las herramientas con las que, según dice Ayuso al Expresso, el Gobierno de Sánchez la combate. "El problema es que hay una campaña de Moncloa contra la Comunidad de Madrid de forma abierta y decidida", dice la presidenta. "Una campaña de difamación contra nuestro trabajo y contra mí personalmente", añade. "El hecho real y concreto es que la Justicia se utilizó de forma privada, como una cosa propia: se organizó una operación desde Moncloa para intentar desacreditarme por medios ilegales. El propio fiscal acabó por ser acusado por este hecho y está siendo juzgado", prosigue.

La entrevista también indaga en las relaciones de Ayuso con el líder de Vox, Santiago Abascal. La dirigente del PP trata de mantener las distancias, pero también explica lo que la une al líder ultra. "En lo que se refiere al País Vasco y a los hechos que ocurrieron ayer y siguen ocurriendo, vemos las cosas de forma muy semejante", explica. "La familia de Santiago fue perseguida por ETA y Abascal y yo sabemos bien quiénes son y lo que pretenden y que tienen sangre en las manos". "Hoy, esas manos integran la lista de EH Bildu que gobierna con Pedro Sánchez y que aprobó una ley sobre la memoria histórica para reescribir la democracia española: acabar con la Transición, describir España como un Estado fascista, ir contra la libertad de todos y quebrar la unidad de España", prosigue. "Sobre esto, es natural que Abascal y yo estemos muy de acuerdo".

Respecto a un posible pacto en el futuro con la formación de extrema derecha, la presidenta madrileña defiende que PP y Vox "siga cada uno su camino y se dirija a su electorado", aunque no cierra la puerta a un futuro acuerdo. "Cuando los resultados electorales hablen, decidiremos si formamos una alianza o no. Esperaremos a lo que nos digan los ciudadanos en las urnas".