Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debatir sobre lo sucedido en las residencias de mayores de la región durante la primera ola de la pandemia es volver "a las mismas mierdas". Así lo dijo este jueves durante el pleno de la Asamblea, en el que previamente la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, criticó el "desprecio" que el Gobierno regional ha mostrado hacia las plataformas de los familiares de los 7.291 fallecidos sin asistencia sanitaria.

"Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas", dijo concretamente la líder conservadora, que tampoco dejó ahí su ataque. Se refirió a las organizaciones de familias como "marea de rebotados" de la oposición a la que acusó, además, de "retorcer el dolor de las víctimas". Previamente, Bergerot había recriminado el ataque que protagonizó el pasado domingo por la noche el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, que acusó de mentir a la hija de una fallecida y amenazó a las familias con "comprobar" si iban de visita a los geriátricos.

"Usted ha hecho suyos cada bulo y cada mentira de su jefe de gabinete. Pero lo más grave es el desprecio hacia las víctimas" por, continuó Bergerot, no haberse reunido con ellas "ni una sola vez" y por llevar "cinco años impidiendo cualquier tipo de investigación". "Lo más grave fueron los protocolos que decidieron quién podía salvarse y quién no", criticó.

Ayuso, en cambio, afeó que la izquierda no mencione lo sucedido en otras regiones como Navarra o Aragón donde, "en proporción", señaló, "murieron muchos más mayores". "La ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo como ustedes", subrayó.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, denunció también que "esas mierdas a las que se ha referido la presidenta son 7.291 personas mayores que no deberían haber muerto en las condiciones que lo han hecho". La socialista comentó que "es lamentable" cómo Díaz Ayuso "está arrastrando por el fango" la labor política, y considera que sus palabras demuestran "la bajeza moral, la falta de empatía y de humanidad que tiene".

Además, preguntó también por qué todavía no ha cesado a Rodríguez, de quien señaló que ya debía ser "historia de la política madrileña". Este miércoles, no obstante, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García, aseguró que la mano derecha de Ayuso "ha dado explicaciones, se ha disculpado y ha reconocido que ha sido un error", por lo que quien sigue pidiendo su dimisión o su cese es tan sólo "quien tiene interés" en que al Gobierno "le vaya mal".

El propio Rodríguez reconoció este martes que se "equivocó" y se mostró contrario a que la presidenta madrileña se reúna con los familiares de las víctimas para disculparse en persona, porque "llevan años llamándola asesina".

Un cancelado acto de conciliación

Precisamente este jueves las organizaciones Marea de Residencias y 7291 Verdad y Justicia informaron de que el Juzgado de 1ª Instancia número 99 de Madrid decidió hace unos días dejar "sin efecto" el acto en el que pedían que la presidenta regional rectificase lo que dijo el 15 de febrero en la Asamblea de Madrid. Fue la "frase vejatoria" en la que Ayuso dejó caer que si no trasladó a los mayores a los hospitales durante la primera ola de la pandemia era porque 'se iban a morir igual'.

En concreto, la conservadora dijo: "Había muertos en todas partes. En las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor cuando iba a los hospitales también fallecía. Porque cuando una persona mayor está gravemente enferma con el covid-19, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio".

Los familiares pidieron entonces en una demanda de conciliación que rectificase. O bien en un medio de comunicación o en un juzgado. En el escrito que presentaron el pasado verano las plataformas de familias, de hecho, las palabras de la conservadora podrían ser constitutivas de un delito continuado de injurias graves hechas con publicidad. La Comunidad de Madrid, sin embargo, recurrió la demanda interpuesta no era "válida" porque iba dirigida contra la institución y no contra la presidenta. Y "no puede haber actos de conciliación contra la institución".

Las familias, en este sentido, recuerdan que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, tiene solicitados actos similares con Pedro Sánchez y con María Jesús Montero.