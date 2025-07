Bolaños, después de que el Supremo rechace investigarle: "Nunca nada dio lugar a tanto"

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha arremetido este miércoles contra quienes "mancharon" su nombre y el de su familia por la causa abierta contra Begoña Gómez, a sabiendas de que "no había nada", en un proceso que está convencido que "se irá apagando poco a poco".

Bolaños ha comparecido ante los medios en Barcelona, en una declaración sin preguntas, para valorar la decisión del Tribunal Supremo de archivar la petición del juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, para investigarlo por la contratación de una asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lo dije hace meses y lo repito hoy, nunca nada dio lugar a tanto", ha mantenido Bolaños, que ha celebrado que el Tribunal Supremo haya "puesto las cosas en su sitio" con "toda contundencia".

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha dado las gracias a quienes "contaron la verdad y defendieron que no había nada" contra él, tras lo que ha añadido: "No puedo decir lo mismo de quienes sabiendo que no había nada mancharon mi nombre y el de mi familia. En su conciencia lo llevarán", ha añadido.

Tras recalcar que confía "plenamente" en la justicia española y el sistema de garantías, el ministro ha augurado que por la vía de recursos la causa abierta contra Begoña Gómez "se irá apagando poco a poco. No tengo ninguna duda", ha remachado.

El Tribunal Supremo acordó ayer el archivo de la exposición razonada del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que apuntaba a Bolaños por un delito de malversación en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, al no advertir una imputación de delito suficientemente individualizada contra el ministro, ni un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal.