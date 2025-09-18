La Casa de Alba, a un paso de usar el agua de Doñana para regar su finca pese a las acusaciones de robo

La Casa de Alba esta a un paso de poder volver a utilizar el agua de Doñana para regar su finca Aljóbar de Aznalcázar, cercana al acuífero. Ya lo consiguió durante una década, en los que robó supuestamente entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos de agua. Ahora, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, podría volver a permitirlo pese a que la Guardia Civil y la Fiscalía acusan a la familia de expoliar el acuífero sin permisos.

La empresa Eurotécnica Agraria, vinculada a la Casa de Alba y encargada de la gestión de la finca, podría recuperar su permiso original, que les permitía volver a 605.150 metros cúbicos por año en tres parcelas de 222 hectáreas, gracias a la Confederación. El único paso que falta es el remate de un procedimiento administrativo para los permisos de riego.

Ecologistas en Acción ha considerado "sorprendente" que días después de conocer que la instrucción se alargaría otros seis meses más, la CHG haya modificado, de forma provisional, una concesión de aprovechamiento que supondría extraer agua de más puntos y no solo de un pozo en esta finca por parte de Eurotécnica Agraria SA.

Este nuevo paso ha sido concretado, en un informe-propuesta de la Comisaría de Aguas al que ha tenido acceso EFE, en el marco de un expediente de transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, en el que se pone de manifiesto la viabilidad técnica y se reconoce un plazo de vigencia durante 20 años, entre distintas "condiciones específicas".

"Resulta sorprendente que la administración que tiene que velar por el interés general y el correcto uso del agua en la cuenca, conociendo la instrucción judicial prorrogada y que ha tenido que informar al juzgado sobre los daños a las masas de agua subterráneas, esté informando de forma provisional, pero favorable, a que usen los pozos investigados en su concesión de agua", ha señalado a EFE un portavoz de los ecologistas.

Esta organización considera que la resolución de la CHG puede ser "usada" por la empresa para solicitar al juzgado el archivo de las diligencias. "Lo lógico sería esperar a que se resolviera la vía penal y, en consecuencia, actuar en vía administrativa a posteriori", ha concluido.

A principios de este septiembre el juzgado decidió prorrogar seis meses más la instrucción sobre estos recursos hídricos vinculados a la Casa de Alba, una decisión adoptada tras la solicitud por parte de la Fiscalía al tratarse de una causa de "cierta complejidad técnica" y a la espera de concretar el posible daño que las extracciones de agua pudieron causar en el medio ambiente.

La gestora de la finca de la Casa de Alba se acoge a no declarar

Por otra parte, el representante legal de Eurotécnica Agraria se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en la instrucción judicial abierta por unos pozos no autorizados administrativamente.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la persona compareciente en nombre de la sociedad investigada se ha acogido a su derecho a no declarar y ha apuntado únicamente que se remitía a lo que ya trasladó la persona física investigada en la instrucción que se sigue en la Sección Civil y De Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Plaza número 1.

En este caso ya declaró como investigado el nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien señaló el pasado 20 de febrero que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial.

Según las fuentes, además el compareciente ha sido debidamente informado de que en esta causa se investiga una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente, con el posible perjuicio al medioambiente que estas captaciones han podido causar durante distintos años.

La comparecencia de Eurotécnica Agraria haría que no fueran necesarias otras declaraciones de los consejeros delegados de la referida sociedad, entre cuyos miembros del Consejo de Administración están los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo.