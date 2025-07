Un centenar de nombres de la cultura, la sociedad y la política defienden la continuidad de la legislatura

Un grupo destacado de intelectuales, profesores, abogados, magistrados, sindicalistas, importantes representantes de la cultura y exministros han firmado un manifiesto en el que apoyan la continuidad de la actual legislatura, encabezada por el Gobierno de coalición progresista y de Pedro Sánchez como presidente del gobierno , siempre que este cuente con un programa actualizado de medidas contundentes y concretas contra la corrupción, con avances sociales y en derechos civiles, que mejoren la vida de la ciudadanía.

El escrito critica "El ataque, desde todos los frentes conservadores y reaccionarios, al Gobierno de coalición progresista" y defiende la legitimidad constitucional del presidente del gobierno para finalizar su mandato. Algunos de los firmantes más destacados son el director de cine Pedro Almodóvar, el cantante Miguel Ríos, la actriz Loles León o el exministro recientemente fallecido Javier Moscoso del Prado. También se encuentran en la lista la exministra Magdalena Álvarez, el actor Carlos Bardem, la cantante Ana Belén o el poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero.

Manifiesto

I.- El ataque, desde todos los frentes conservadores y reaccionarios, al Gobierno de coalición progresista y su presidente se asemeja más a una conspiración para derribar a un gobierno legítimo, que a la crítica política propia en un sistema democrático. No se trata sólo de la descalificación desde el inicio de la legislatura por parte de unas derechas que han puesto en cuestión el resultado electoral, siguiendo la senda de los Trump y Bolsonaro, sino que las incriminaciones y calumnias han alcanzado niveles desconocidos en los parlamentos europeos. Desde “gobierno criminal”, “mafioso”, “capo de la mafia” hasta “gobierno de corruptos”, que solo puede generar odio en la sociedad, germen de la violencia. Los ataques a las personas migrantes y la vandalización de las sedes de partidos de izquierda recuerda las agresiones fascistas de épocas pasadas.

II.- Sin embargo, la ofensiva y derribo del Gobierno no se han quedado en meras palabras, sino en la activación y movilización de todos los sectores de poder, institucional o no, que existen en el ámbito conservador. El Senado se utiliza como ariete, contraponiéndolo por sistema al Congreso, y es centro de “comisiones de investigación” que sólo pretenden incriminar al Gobierno. Sectores del poder judicial organizan concentraciones y huelgas, fuera de la legalidad, contra leyes del Congreso que no les gustan —la amnistía, la reforma de la justicia— cuando esta última no ha sido aún aprobada. Jueces y magistrados abren prolongadas investigaciones, con endebles bases probatorias, mientras la oposición deslegitima al Tribunal Constitucional porque no comparte la sentencia sobre la amnistía. Una parte muy importante de los medios de comunicación y redes sociales han desatado una orgía de falsas noticias o medias verdades con el fin de crear un clima político irrespirable, que no se compadece con la situación del país. Un sector de la jerarquía de la Iglesia, con el presidente de la Conferencia Episcopal a la cabeza, violando la neutralidad política, solicita nada menos que la celebración de elecciones generales en apoyo claro de las posiciones de las derechas. Todo ello en medio de dos guerras en Ucrania y Oriente Medio, con un presidente de EEUU que amenaza a España con represalias comerciales por haberse opuesto a un irresponsable aumento del gasto en defensa. Ni tan siquiera en esta cuestión las derechas y sus corifeos han tenido la vergüenza de apoyar la posición de España.

III.- De otra parte, se oculta por sistema o se informa sesgadamente sobre los avances del Gobierno de coalición en materia económica y social. El país que más crece, con diferencia, de la UE, con una población laboral la más alta de la historia, la mitad mujeres; con el mayor aumento del salario mínimo y de las pensiones; con una reducción de la temporalidad laboral en 20 puntos, al tiempo que se tergiversa el hecho esencial de la estabilidad política de Cataluña, como consecuencia de medidas de gracia constitucionales plenamente justificadas.

IV.- La Constitución de 1978 es meridiana al respecto. El presidente del Gobierno fue investido por un periodo de cuatro años y tiene legitimación constitucional para seguir gobernando otros dos. La caída del Gobierno sólo es posible por el éxito de una moción de censura o la celebración de elecciones, si las convoca el presidente del Ejecutivo. Ninguna de las dos opciones se ha dado hasta el momento. Pretender acortar la legislatura por otros métodos supondría un golpe inconstitucional. Aquellos que solicitan que se celebren ya elecciones, sean de derechas o de izquierdas, lo único que desean es que llegue un gobierno de las derechas PP/Vox. Es evidente que los supuestos delitos cometidos por exsecretarios de organización del PSOE son graves y denotan crasos errores in eligendo e in vigilando. Sin embargo, es inadmisible que un Gobierno, democráticamente elegido, caiga por un informe de la Guardia Civil, antes de celebrarse un juicio con todas las garantías en el que se acreditase la responsabilidad de la presidencia o del partido afectado.

V.- En consecuencia, manifestamos nuestro apoyo a la continuidad de la legislatura, encabezada por el Gobierno de coalición progresista, con un programa actualizado de medidas contundentes y concretas contra la corrupción, con avances sociales y en derechos civiles, que mejoren la vida de la ciudadanía.