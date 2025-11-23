Centenares de personas se manifiestan frente al Supremo al grito de "golpistas con toga"

Varios centenares de personas se han manifestado este domingo frente al Tribunal Supremo para protestar contra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una marcha impulsada por colectivos sociales y sindicales.

Al grito de "vergüenza", "golpistas con toga" o "esto es política, no justicia", los ciudadanos se han manifestado frente a la sede del Supremo, que el pasado jueves adelantó la pena a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia está pendiente de redacción pero el Supremo adelantó la pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros.

Entre los participantes se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien precisamente fue inhabilitado durante once años por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.

En declaraciones a EFE, Garzón ha afirmado que la pena a García Ortiz es "injusta" y "arbitraria". Ha criticado además que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos, algo que supone "una revictimización mayor" del fiscal y "un desasosiego" para el sistema democrático.

La sentencia, ha agregado, no contribuye a que la gente normal y corriente como la que ha participado en la marcha confíen en la justicia. Personas que "quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo, comprensible, y en este caso no lo ha sido", ha sentenciado el exjuez.

En la manifestación se ha leído un texto escrito por "gente de a pie, demócratas" y sin "siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas", para solidarizare con el fiscal.

"Nos preocupa que en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia y que declaraciones de testigos relevantes para la defensa, con un valor crucial en el juicio, no hayan sido consideradas con la debida atención", apunta el comunicado.

El texto ha sido leído por uno de los participantes, Javier Álvarez, quien ha explicado a EFE que, aunque él cree que la justicia en España funciona "con cierta normalidad" y es una democracia "potente", en este caso el Tribunal Supremo ha actuado "con clara intención política".

Manifestación en Santiago

En Santiago de Compostela, también cerca de 500 personas se han concentrado en la Plaza del Obradoiro en apoyo del fiscal general del Estado bajo el lema en gallego de 'Stop al golpe de Estado' y 'No a la justicia antidemocrática'.

Los concentrados frente a la catedral compostelana han coreado consignas como 'Fuera fascistas del Tribunal Supremo', 'No al golpe de Estado en la justicia' o 'Jueces fascistas'.

También se han escuchado gritos como 'Es Amador el defraudador' en referencia a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo correo en el que admitía un fraude a Hacienda y su supuesta filtración está en el origen de la sentencia del Supremo contra el fiscal general por un delito de revelación de datos reservados.

Los manifestantes han demandado también la renovación del Poder Judicial o la "dimisión del Tribunal Supremo", además de lanzar otras consignas como "Álvaro amigo, Santiago está contigo".

Entre los participantes en la concentración se encontraba la exdirigente del BNG Encarna Otero, que ha considerado la sentencia contra García Ortiz como "un intento de golpe de Estado".

"Continuamos en pie porque vamos a tener muchas ocasiones de seguir demostrando que las libertades las defendemos nosotros, la gente, esta lucha continúa", ha dicho Otero en unas improvisadas palabras ante un grupo de asistentes.

García Ortiz trabajó en la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela desde 2002 hasta 2020.