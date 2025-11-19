El PSOE ganaría las elecciones según el CIS, pero el PP recorta casi cinco puntos de ventaja

El último barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como la fuerza política más votada en unas eventuales elecciones, con 10,2 puntos por encima del Partido Popular, aunque los socialistas caen en estimación de voto mientras suben populares y Vox.

El PP recorta casi cinco puntos la distancia con el PSOE al tiempo que amplía a 3,6 puntos su ventaja sobre el partido de Santiago Abascal, consolidado como la tercera formación política más votada.

La encuesta -a partir de 4.028 entrevistas del 3 al 12 noviembre- concede al PSOE un 32,6 % en voto estimado (2,2 puntos menos que en octubre), al PP 22,4 % (2,6 puntos más) y a Vox, el 18,8 % de los sufragios (1,1 más que en el anterior muestreo).

