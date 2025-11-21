Collboni se someterá a una cuestión de confianza tras no poder aprobar el presupuesto municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha tumbado este viernes el presupuesto municipal para el año 2026 con los votos a favor del Gobierno socialista y el grupo de ERC, en contra de Junts, PP y Vox, y la abstención de Barcelona en Comú, cuya falta de apoyo ha sido determinante.

Debido a este resultado, el alcalde, Jaume Collboni, ha anunciado que hoy mismo firmará el decreto para someterse a una cuestión de confianza a la que estará vinculada la aprobación del presupuesto, mecanismo al que ya recurrió para aprobar sus primeras cuentas del mandato, las de 2024.

"Barcelona tendrá presupuesto, uno de los mejores de su historia", ha sostenido el alcalde, que ha cerrado el debate de la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2026.

Como sucedió con las dos anteriores propuestas de presupuesto municipal que ha presentado su gobierno, la de 2026 no será aprobada con el apoyo de la mayoría.