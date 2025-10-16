La comisión Koldo del Senado cita a Pedro Sánchez el jueves 30 de octubre

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citado este jueves para comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado dentro de dos semanas, el jueves 30 de octubre, a las 9:00 horas.

La decisión la ha tomado en una reunión telemática la mesa de la comisión, el órgano encargado de las citaciones, en el que tiene mayoría el PP.

La fecha ha sido anunciada unos minutos antes por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa, en la que ha exigido a Sánchez que dé explicaciones sobre si el PSOE se financió ilegalmente.

Ha añadido que si opta por callar en la Cámara Alta, como han hecho José Luis Ábalos y Koldo García ante el juez, "España entendería su silencio como una confesión".

García ha indicado que preguntarán también a Sánchez cuándo ha cobrado dinero como secretario general "en sobres" del PSOE, cuánto recibió, cuántas veces y por qué fue remunerado en efectivo.

"Si tiene la conciencia limpia, que muestre los justificantes de esos pagos", ha apuntado la líder del PP en el Senado.

Fuentes del Gobierno han señalado a EFE que no tendrán ningún problema en que se celebre la comparecencia el día 30, como tampoco lo hubieran tenido si hubiese sido citado el lunes 27, la otra fecha que se barajaba.

En ninguna de esas fechas tenía Sánchez en la agenda compromisos internacionales, han explicado desde la Moncloa.

Por otra parte, otras fuentes del Gobierno y del PSOE han apuntado que en la elección del día 30 puede verse una intención de opacar el funeral del Estado por las víctimas de la dana, que se celebrará en Valencia la víspera, el miércoles 29 y en horario de tarde, cuando se cumple un año de la tragedia.

Estas fuentes socialistas apuntan que el PP quiere solapar ambos eventos para tapar las vergüenzas que tienen por su actuación en la dana, lo que entraña bajeza moral.

Por su parte, fuentes del PP, sin embargo, han negado ese solapamiento de actos, ya que en ningún momento barajaron el día 29 como fecha para la comparecencia de Sánchez, por ese mismo motivo, porque entendían que tendría que estar en Valencia.

Respecto a que la comparecencia comience a las 9:00 horas, un horario más temprano del habitual en esta comisión de investigación, desde el PP indican que se debe a que esperan que se unan portavoces de otros grupos al interrogatorio, de los que en otras ocasiones no acuden a las sesiones.

Cada portavoz dispone de cincuenta minutos, en un tiempo que incluye sus preguntas y las respuestas del compareciente.

Si se presentasen representantes de los siete grupos parlamentarios, la comparecencia de Sánchez podría prolongarse casi seis horas.

En cuanto a quién interrogará a Sánchez por parte del PP, desde el grupo parlamentario aseguran que no lo desvelarán con antelación, para contar con el efecto sorpresa, como han hecho hasta ahora en las 88 comparecencias ya celebradas.

Las únicas pistas que ofrece el PP son que el interrogador será uno de los diecisiete miembros de su grupo en la comisión, sin optar por un cambio en ese sentido, y que será solo uno, sin dividir sus cincuenta minutos entre varios senadores; algo que hicieron en algunas comparecencias del año pasado y que comprobaron que de esa manera se pierde fuerza, explican.