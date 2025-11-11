El Congreso rechaza tramitar una ley de Esquerra para combatir la especulación inmobiliaria

El pleno del Congreso ha rechazado este martes tramitar una proposición de ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con medidas fiscales vinculadas a la compra de viviendas. Entre las medidas se encontraba la creación de un impuesto sobre la acumulación de casas, aplicable a partir de la tercera residencia y concebido como un complemento al IVA.

La toma en consideración de la llamada ley de medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria ha sido rechazada con 163 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos), 171 en contra (PP, Vox y UPN) y trece abstenciones (PNV y Junts).

El texto incluía la aplicación de tipos impositivos reducidos a las adquisiciones de vivienda de los menores de 35 años que se sitúen por debajo de determinados umbrales de renta. Asimismo planteaba una reforma del tipo mínimo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas que no constituyan residencia habitual y eliminaba los beneficios fiscales de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria).

En defensa de su iniciativa, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha abogado por "freír a impuestos a quien quiera una casa para especular" y ha proclamado que "quien quiera hacerse rico se compre un Picasso o un lingote de oro, pero no una casa".

Durante el debate han criticado la propuesta el PP, Vox, Junts y el PNV, que han coincidido en que, lejos de solucionar el problema de la vivienda, lo agravaría, porque entre otros efectos aumentaría la inseguridad jurídica y desincentivaría la inversión.