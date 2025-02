El Consejo de Política Fiscal aprueba la condonación de deuda pese al plantón del PP

Según informa EFE, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este miércoles la propuesta de condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas en una votación en la que solo han participado las regiones socialistas, ya que las gobernadas por el PP se habían levantado como protesta.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que esta aprobación es "un primer paso necesario" para una medida "inédita" que va a beneficiar a todas las comunidades del régimen común al mejorar su posición financiera y facilitar su acceso a los mercados.

Tras una hora de reunión, han abandonado la mesa las doce comunidades autónomas gobernadas por el PP -Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Baleares, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Canarias (en coalición con CC)- al considerar una "trampa" que se hable de condonar deuda en lugar de reformar la financiación autonómica.

En el encuentro se han mantenido las tres regiones gobernadas por el PSOE -Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha-, así como Navarra, también socialista, pero que no participa en la votación por tratarse de una cuestión que no le afecta por disponer de un régimen foral.

La vicepresidenta ha calificado de “histórico” el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, tanto por "la valentía" de la propuesta del Gobierno, como por "la deslealtad" de los consejeros del PP, a los que ha acusado de "dejación de funciones".

“Es una dejación de funciones sin precedentes”, ha dicho, antes de añadir que "han preferido no votar en contra”, porque "no se atreven a explicarlo en sus territorios ni tampoco a no seguir la instrucción que les ha dado Génova”.

“Los responsables públicos tenemos la obligación de representar a nuestros ciudadanos, esto ha sido una dejación de funciones. Nunca antes los consejeros autonómicos, fuera del color político que fuera el Gobierno se España, se habían ausentado de este consejo, renunciando a su responsabilidad”, ha reprochado Montero.

“Es la gota que colma el vaso de la irresponsabilidad del PP, pero cada vez sorprende menos, porque Feijóo lleva años pidiendo la reforma del modelo de financiación, pero luego rechaza la propuesta del presidente Sánchez de abordar este asunto en una mesa entre ambos partidos”, ha añadido.

En la misma línea, la consellera catalana de Economía y Finanzas, Alicia Romero, también ha criticado la "falta de respeto institucional del Partido Popular, que se ha levantado antes de que hubiera ningún debate".

"Es una falta de educación, una falta de institucionalidad y de respeto también a los ciudadanos, a los que representan, porque nos han dejado con la palabra en la boca y no hemos podido tener un debate", ha apuntado Romero.

A su juicio, la propuesta del Gobierno para condonar parte de la deuda autonómica es un "reconocimiento al esfuerzo" de las comunidades autónomas para mantener el Estado de bienestar y por eso han dado su voto positivo y transmitido al Gobierno su agradecimiento.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha expresado su "decepción" con la actitud de sus homólogos del PP, aunque también ha pedido a Montero que presente una propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica aparte de la quita de deuda.

"Aquí venimos a representar a los ciudadanos y a las ciudadanas, no venimos a representar ni a Ferraz ni a Génova ni a llevar consignas, que en este caso el único objetivo que tienen es tirarle piedras al Gobierno de Pedro Sánchez, aún en contra de los intereses de nuestras regiones", ha argumentado.

Por su parte, el consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, ha opinado que si las comunidades del PP "tenían alguna objeción" sobre las propuestas del Ministerio "debían haberse quedado y haberlas explicado" en la reunión y ha advertido que tendrán "difícil" explicar a sus ciudadanos "por qué rechazan esa condonación que va a ser beneficiosa para sus territorios".

"Yo creo que han decidido levantarse e irse para abstenerse porque hubiese quedado más feo votar que no y luego coger el dinero. Y yo creo que, como es difícil explicarlo, han decidido levantarse y no dar ninguna explicación", ha ironizado.