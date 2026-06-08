Cristina Narbona, citada como testigo por Pedraz en el 'caso Leire Díez'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en el caso Leire Díez, y ha citado como testigo en esta causa a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para el próximo 10 de julio.

El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso EFE, tras solicitarlo el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción y ha llamado a declarar a los 22 testigos que ésta pidió entre el 26 de julio y el 13 de julio. Al día siguiente será el turno de Leticia de la Hoz, a la única que ha citado como imputada tras las últimas diligencias en esta causa.

Narbona aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

La presidenta del PSOE le respondió en ese intercambio de mensajes que eso "se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día", aunque según precisó ayer no recibió información "de ningún tipo" procedente de Leire Díez.

Narbona ha subrayado este lunes su "máxima colaboración" con la justicia. Contactada por EFE, ha declinado hacer más comentarios y ha incidido en su postura de colaboración con la Justicia en este caso.

Por su parte, a Leticia de la Hoz, a la que defenderá el que fuera abogado del exministro José Luis Ábalos, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, se la investiga por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su declaración relativa a que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz por indicación del comisionista Víctor del Aldama.

A Carmen Pano y a la persona que la llevó en coche hasta las inmediaciones de Ferraz, Álvaro Gallego, tal y como ambos han declarado, Pedraz les cita como testigos el 29 de junio.

Otros testigos citados por el juez

Entre la veintena de testigos llamados a declarar figuran también el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y que declaró que Leire Díez le propuso restablecer su honor a cambio de información que perjudicase a la UCO, o el empresario de hidrocarburos Claudio Rivas, imputado en los casos Gaslow y Villafuel junto a Carmen Pano, o el exabogado de Ábalos, José Anibal Álvarez.

A parte de estos testigos, la UCO ya les tomó declaración en dependencias de la Guardia Civil a finales de mayo, al igual que a la abogada Leticia de la Hoz, en su caso en condición de investigada.

Las testificales comenzarán el 26 de junio con dos máximos responsables de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, tras declarar Yuste que el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo ordenó "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano de Pedro Sánchez. En esa jornada también está citado el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

El 7 de julio han sido llamadas una de las fundadoras del medio Crónica Libre, Patricia Isabel Espinar, y Francisco Ortega, un exescolta y extrabajador en Correos que acompañó a Leire Díez en sus citas con Rubén Villalba.

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Al día siguiente, declarará Joaquín Parra, empresario de hidrocarburos y expresidente del club de fútbol de Badajoz, a quien el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, habló de corrupción en los juzgados, criticando a la jueza Beatriz Biedma, que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

El 9 de julio será el turno, entre otros, del empresario Antonio Rodríguez Estepa, que ante agentes de la Guardia Civil declaró que Leticia de la Hoz le trasladó una oferta de beneficios procesales a cambio de aportara información sobre Repsol, la UCO, Antonio Balas y altos cargos de Hacienda.

Al día siguiente, además de Cristina Narbona, están citados José Norberto Uzal, que fue director general de Hafesa, y Rafael Salvador, un agente de la Policía Nacional en Sevilla que se vio con Leire Díez cuando esta buscaba información sobre la juez de los ERE, Mercedes Alaya.